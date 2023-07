Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset: spunta fuori il commento shock di un collega in vista

Le ultime settimane non sono state affatto semplici per Barbara D’Urso, l’addio forzato a Mediaset a scatenato la lunga serie di dibattiti e commenti così come dimostrato dalle parole forti rilasciate da un collega recentemente.

Durante gli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere cambiare considerevolmente l’impegno di Barbara D’Urso in campo televisivo, abbandonando lo show della domenica e quello in prima serata per concentrarsi principalmente sul programma di pomeriggio cinque ridotto a un paio d’ore circa.

Tali cambiamenti, non a caso, avevano accese rumour circa una possibile fine della collaborazione con Mediaset, smentiti successivamente fino a giugno 2023 quando è stato sancito definitivamente la fine del rapporto lavorativo con l’emittente televisiva.

Una notizia in aspettata per la conduttrice per i suoi fan, ma che allo stesso tempo ha fatto da sfondo a numerosi commenti rilasciati da colleghi che hanno deciso di dire la loro opinione su quanto avvenuto circa il divorzio D’Urso – Mediaset.

Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset

Impossibile negare come la fine della collaborazione con l’emittente televisiva abbia lasciato l’amaro in bocca a Barbara D’Urso, che non si aspettava un addio così irruento dopo tanti anni di collaborazione felici e ricchi di grandi risultati.

Attualmente, comunque sia, la conduttrice è ritornata chiusa nel suo silenzio al fianco dei propri collaboratori per lavorare a un nuovo inizio assolutamente top secret ma che a quanto pare la vedrà ancora una volta davanti le telecamere. Nel frattempo, a lasciare senza parole il pubblico della televisione italiana sono state delle dichiarazioni rilasciate da un volto noto della televisione, il quale ha avuto modo di parlare di Barbara D’Urso durante l’intervista al programma Belve condotto da Francesca Fagnani.

“Non mi piace…”

Dopo l’addio a Mediaset torna alla memoria del pubblico della televisione italiana la lunga intervista che Alfonso Signorini a rilasciato al programma Belve, ospite di Francesca Fagnani. Il giornalista in quest’occasione avuto modo di raccontarsi a 360 gradi, con tanto di commento diretto a Barbara D’Urso che non è passato di certo in osservato.

Il giornalista e conduttore del Grande Fratello, infatti, senza mezzi termini nel momento in cui le viene chiesto cosa pensa di Barbara D’Urso ed è il suo modo di fare la televisione ecco che si lascia andare alla seguente risposta: “No non mi piace, perché non mi piace quel genere di televisione. Riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe. È un animale da diretta, ma non mi piacciono certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori o farsi vedere casalinga dentro“.