Beautiful trama del 12 febbraio: Liam faccia a faccia con Steffy, ci sarà il confronto tanto atteso

Nuovi guai in vista a Beautiful: il confronto tra Liam e Steffy Forrester potrebbe mischiare nuovamente la carte.

Liam e Steffy nonostante la separazione sono rimasti sempre molto legati. Nonostante il figlio di Bill Spencer alla fine abbia scelto di rimanere insieme a Hope, l’affetto che entrambi nutrono l’uno per l’altra non è mai venuto meno. Merito anche della figlia ce li lega, la piccola Kelly che potrebbe diventare il motivo della separazione tra Steffy e Finn.

Quest’ultimo infatti, dopo ave promesso di aver chiuso i conti con la madre Sheila Carter ha rivelato a Steffy che, proprio quest’ultima, in un momento di distrazione ha salvato la vita di Kelly. Ritrovarsi nuovamente sotto il controllo della folle Sheila spaventa molto Steffy tanto da abbandonare la casa sulla spiaggia per trasferirsi nella dimora Forrester.

Allo stesso tempo, anche le cose tra Hope e Liam non vanno per il meglio, anzi: la coppia ha ufficialmente firmato le carte del divorzio. Hope ha infatti avuto nuovamente una sbandata per Thomas, decidendo di mettere un punto al suo matrimonio.

Beautiful, Liam e Steffy verso la riconciliazione? Il faccia a faccia

In molti ricorderanno che quando Liam scelse Hope, la povera Steffy ne uscì totalmente distrutta al punto da abbandonare Los Angeles. Tuttavia, grazie anche a Finn, alla fine è riuscita ad andare avanti pur restando sempre molto legata al padre di sua figlia Kelly.

Dopo il divorzio da Hope per Liam appare tutto sotto un’ottica diversa, il figlio di Bill Spencer si rende infatti conto di non aver mai smesso di amare Steffy. Nel frattempo Hope sembra volersi riavvicinare al padre di sua figlia Beth, Thomas Forrester. Liam le chiede tuttavia di stare con gli occhi aperti, dopotutto è impossibile dimenticare che il primogenito di Ridge Forrester abbia finto per lungo tempo che la piccola fosse morta.

Hope e Liam escono dal compleanno con due consapevolezze diverse. La prima vuole allontanarsi da Thomas, mentre il secondo ha capito di non aver mai smesso di amare Steffy. Proprio per questo motivo si reca a casa di Eric Forrester per avere un confronto con la donna, confessandole finalmente di essere profondamente pentito di averla lasciata e di volerla riavere con lui. Liam dopo il confronto con Steffy confessa anche a Wyatt di aver aperto finalmente il cuore alla donna.

Da Steffy nel frattempo si presenta anche Finn, il dottore è visibilmente distrutto dagli ultimi avvenimenti e vorrebbe un’altra chance da sua moglie, chiedendole di tornare a casa insieme a Kelly e Hayes. Steffy appare molto scossa, sia a causa della rivelazione di Liam che per il ritorno di Sheila, della quale teme che restando con Finn, non potrà mai