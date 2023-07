Bucato bianco come la neve, non utilizzare la candeggina, ma questo

Provare a mantenere i colori perfetti dei nostri abiti io mi pesa pressoché difficile, ma non impossibile. Questa diventa più ardua quando il bucato e completamente bianco, ma non servirà utilizzare la candeggina per mantenerlo splendente come la neve.

Realizzare un bucato perfetto e il sogno di ogni uno di noi, soprattutto perché vorremmo evitare che i colori sbiadiscano dopo diversi lavaggi per poi vederci costretti a dire addio definitivamente ad alcuni dei nostri abiti preferiti. Il che spesso succede quando il capo di riferimento è bianco.

Infatti, lavare i propri capi significa anche fare in modo di eliminare macchie e cattivi odori, anche dopo averli lavati quando si annida quel fastidioso odore di umido se rilasciamo qualche minuto in più all’interno della lavatrice perché stiamo temporeggiando in vista di qualcos’altro. A ogni modo, esistono diversi trucchi che ci aiuteranno a sbiancare i nostri capi e renderli bianchi come la neve, senza bisogno di dover far ricorso alla candeggina.

Capi perfettamente bianchi senza candeggina, è possibile?

Prima di proseguire con i nostri trucchi per rendere il bucato bianco splendente, è sempre bene sottolineare che nel momento in cui parliamo di candeggina facciamo riferimento al prodotto specificatamente ideato e diretto ai vestiti non al detersivo che solitamente usiamo per disinfettare casa. Quest’ultimo, può essere utilizzato per i nostri capi ma nella maggior parte dei casi tende a mangiarli irreversibilmente.

Comunque sia, possiamo provvedere a smacchiare i nostri capi davvero senza l’utilizzo della candeggina e per questo motivo possiamo fare affidamento allo strabiliante potere dell’aceto bianco. Infatti, sarà sufficiente diluire mezza tazza o una tazza intera di aceto bianco con all’interno il detersivo per il bucato, ancor meglio se in polvere.dopodiché mettere la nostra misura all’interno del cestello della lavatrice e proseguire con il lavaggio.noterete piacevolmente fin da subito che gli aloni sul tessuto bianco saranno andati via facilmente.

Qualora la macchia è persistente, invece, applicate la stessa misura preparato in precedenza e lasciate reagire un’ora prima di mettere il capo in lavatrice.

Usa il latte per sbiancare i tuoi abiti prima di lavarli

Tra i tanti metodi super naturali che possiamo sfruttare per rendere i nostri capi maggiormente più puliti e soprattutto bianchi splendenti come la neve, sappiate che potrete sfruttare a vostro favore persino il magico potere del latte.

Sarà sufficiente in questo caso mettere all’interno di una ciotola il latte necessario per il nostro capo, non vi è una quantità ben specifica ma sarà necessario che vi regolate voi a seconda dell’indumento di riferimento. In seguito, lasciate agire il latte per almeno un paio d’ore e risciacquare il capo che potrete poi lavare a mano o porre in lavatrice. Gli aloni del capo saranno andati via, mentre il latte avrà agito sulla macchina e anche sul colore del vestito in questione rendendolo bianco come va appena comprato