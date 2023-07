Cani e gatti ko colpa del caldo africano: le regole fondamentali per affrontare l’emergenza

Il caldo africano può mettere in serio pericolo la salute di cani e gatti e per questo è importante essere a conoscenza di alcune regole fondamentali che consentono di affrontare al meglio l’emergenza.

Come già sanno i possessori di cani e gatti, il caldo eccessivo può mettere a dura prova la loro salute e incolumità. Questi fedelissimi animali domestici, infatti, risentono non poco delle alte temperature e per questo è necessario capire come affrontare al meglio la situazione e quali sono le regole da rispettare.

Alla luce di ciò, di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere riguardo ad un problema che riguarda molti possessori di cani e gatti. I sintomi a cui possono andare incontro, infatti, sono estremamente debilitanti e oltretutto non devono essere assolutamente sottovalutati: i rischi possono essere anche molto gravi.

Caldo africano, il pericolo per cani e gatti

In questi giorni, il caldo africano non sta lasciando tregua e a rimetterci sono soprattutto cani e gatti che finiscono per andare incontro a problematiche di salute anche molto gravi. A tal proposito, è importante sapere quali sono le regole da rispettare e dunque quali sono gli accorgimenti da adottare per evitare che possano verificarsi situazioni spiacevoli.

Alla luce di quanto appena detto, è importante dire che non bisogna mai dimenticare che anche a questi affettuosissimi animali domestici deve essere applicata la crema solare. Ciò vale soprattutto per le zone che non risultano essere coperte dalla pelliccia. E’ il caso, ad esempio, l’inguine, il naso, la parte interna delle orecchie e così via. Nelle zone citate, infatti, è fondamentali procedere con l’applicazione di una crema solare specifica per cani o gatti in modo tale da evitare scottature e secchezza eccessiva.

Un altro accorgimento che può fare realmente la differenza è senza ombra di dubbio una corretta idratazione. Gli esperti infatti consigliano di proporre spesso acqua al cane o al gatto in modo tale da evitare di andare incontro a disidratazione. Questa può rivelarsi molto pericolosa e mettere in pericolo il normale funzionamento dell’organismo. A tal proposito, può essere utile sapere che si può anche inserire dei giochini masticabili in gomma all’interno del freezer: questi potranno essere offerti al proprio amico a quattro zampe quando le temperature sono eccessivamente elevate. Questa pratica, nello specifico, contribuirà a donare loro refrigerio e dunque grande beneficio.

Non tutti infine sono a conoscenza dell’importanza di valutare lo stato del naso di cani e gatti. In particolare, deve essere sempre leggermente umido. In caso contrario, e dunque in presenza di un naso eccessivamente secco, è indice di un elevato rischio di disidratazione. Ciò può accadere ad esempio in seguito ad un’esposizione al sole eccessiva come anche in presenza di temperature particolarmente elevate.

I sintomi del colpo di calore

Al di là di quelle che sono le regole da rispettare per evitare che il cado africano vada ad intaccare la salute di cani e gatti, è fondamentale sapere anche quali sono i sintomi del colpo di calore nei cani e nei gatti

Tra i più comuni ci sono vomito, diarrea, perdita di conoscenza, gengive di colore alterato, tendente al rosso scuro. Ciò detto per evitare che si verifichi la condizione in esame si sconsiglia in ogni caso di far uscire il proprio cane o il gatto nelle ore più calde della giornata.