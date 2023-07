Canone Rai, più salato ed in arrivo sullo smartphone: ecco cosa sta succedendo

Novità per quanto riguarda il Canone Rai. Cittadini senza parole: costa di più ed arriva anche sugli smartphone.

Tra le tasse più indigeste per i cittadini italiani c’è sicuramente il Canone Rai. Si tratta del contributo dovuto allo stato italiano. A pagarlo deve essere chi è in possesso di un televisore. Un fattore che nel corso del tempo ha creato non poche polemiche. Anche chi lo tiene sempre spento, o chi guarda sempre film con il proiettore o in streaming deve pagare il contributo che corrisponde a 90 euro, che viene utilizzato per garantire a tutti la possibilità di avere un servizio pubblico.

Da tempo è in corso una polemica per il Canone, soprattutto perché dal 2016 viene integrato alla bolletta, ad un costo di 9 euro al mese per 10 mesi. Questa soluzione ha incontrato particolari polemiche soprattutto in questo momento storico. Il canone è un tema particolarmente caldo in queste settimane

Canone in bolletta, la polemica

L‘idea del canone non è mai piaciuta troppo. Da tempo si discute su una sua possibile eliminazione. Ancora di meno è stato apprezzato l’integrare il canone alla bolletta della luce non è mai piaciuta troppo. In questo periodo le utenze elettriche stanno subendo dei forti rincari per via dello scoppio della guerra in Ucraina. Il canone che aumenta ulteriormente il peso in bolletta non appare dunque una buona idea.

Per questo sono state proposte diverse soluzioni che possano eliminare il canone dalla bolletta della luce. Al momento il dibattito sulla questione è piuttosto acceso, e la soluzione non sembra per niente essere vicina.

Le soluzioni per il canone

Tra le soluzioni pensate c’è quella di spostare il canone nell’utenza telefonica. Una soluzione però che ha attirato non poche critiche. Questo infatti finirebbe inevitabilmente con il coinvolgere anche i dispositivi mobili sul quale vengono regolarmente guardate trasmissione in streaming. Il rischio è quello di una vera insurrezione. Il ministro Giorgetti ha illustrato la proposta, che porterebbe un forte rialzo delle utenze dei telefoni. Le reazioni, come dimostrano gli sfoghi di alcuni utenti sui social, sono state però a dir poco negative.

“Giù le mani dai telefoni”. Questo, insomma, è il messaggio che arriva dai consumatori. Anche l’Unione Nazionale Consumatori si è espressa contro questa idea, e spinge invece per eliminare del tutto il canone Rai. Il servizio pubblico dovrebbe essere secondo questa logica finanziato dalla fiscalità generale come avviene per gli altri servizi statali, senza avere un apposito canone. Le proposte sono tutte sul tavolo del governo, ma il dibattito sembra ben lontano dall’essere concluso