Carta Dedicata a te, occhio alla scadenza: dopo questa data perderai tutto

Per i beneficiari della Carta Dedicata a Te si avvicina un’importante scadenza: cosa bisogna fare per non perdere le somme.

Il Governo ha già stabilito la proroga per il 2025 della Carta Dedicata a Te, il sussidio economico riservato alle famiglie con redditi bassi per sostenere le spese come beni alimentari, carburante e abbonamenti al trasporto pubblico.

Intanto, si avvicina un’importante scadenza per i beneficiari del contributo erogato per lo scorso anno. Non rispettando il termine in questione i percettori della Carta Dedicata a Te rischiano di perdere le somme accreditate sulla prepagata assegnata dopo la pubblicazione delle liste dai parte dei Comuni italiani e stilate in collaborazione con l’Inps. Capiamo di quale scadenza si tratta e cosa ha stabilito il Governo per la prossima edizione del sussidio.

Carta Dedicata a Te, la scadenza da rispettare per non perdere le somme sulla prepagata

Anche durante l’anno in corso, molti cittadini potranno usufruire della Carta Dedicata a Te. Il Governo, difatti, ha deciso di confermare il sussidio che è stato introdotto per la prima volta nel 2023 come aiuto per le famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Il contributo prevede l’assegnazione di una carta prepagata, rilasciata da Poste Italiane, su cui mensilmente vengono caricati gli importi (500 euro per il 2024) che possono essere utilizzati per acquistare beni alimentari di prima necessità, abbonamenti al trasporto pubblico e carburante. Ai titolari sono anche riservati degli sconti presso i punti vendita convenzionati. Per quanto riguarda il 2025, non sono ancora stati forniti dettagli, ma si ipotizza che la misura non subirà particolari modifiche.

I beneficiari, dunque, potrebbero ancora una volta non dover presentare domanda e individuati dall’Inps tenendo conto dei requisiti previsti per lo scorso anno: Isee non superiore ai 15mila euro e nessun membro del nucleo familiare deve essere percettore di altri sostegni economici, come Naspi, Dis-Coll o Cassa Integrazione Guadagni. Da precisare che per il 2024 si è data precedenza alle famiglie numerose e con figli piccoli.

In attesa di chiarimenti sulla nuova edizione della Carta Dedicata a Te, chi ha ottenuto il sussidio per il 2024, partito ufficialmente lo scorso 9 settembre, dovrà tenere conto di una scadenza sempre più vicina: i titolari della prepagata, difatti, dovranno utilizzare entro il prossimo 28 febbraio le somme residue. Dal 1° marzo non sarà più possibile utilizzare i soldi rimasti sulla carta che, dunque, andranno persi.