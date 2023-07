Cattivo odore dal climatizzatore? Ecco tasto da premere sul telecomando

Se il tuo climatizzatore emana un cattivo odore premi questo tasto sul telecomando. Ecco come devi risolvere il problema.

Durante l’estate il climatizzatore diventa il nostro migliore amico. Come fare a resistere alle temperature folli e all’afa, soprattutto nelle ore più calde della giornata? Ovviamente accendendo l’aria condizionata. Soprattutto in queste settimane, dove in molte città italiane è scattato il bollino rosso e l’allerta caldo è diventata una vera salvezza. Basta premere un pulsante, e in poco tempo la stanza sarà rinfrescata e potrete avere sollievo.

Capita però che il condizionatore possa avere un malfunzionamento. Non c’è niente di peggio che ritrovarsi in piena estate senza poter utilizzare l’aria condizionata nel bel mezzo del caldo. Ecco perché è sempre bene farsi trovare pronti e sapere come muoversi in caso di problemi.

Vi è mai capitato, per esempio, che accendendo il condizionatore venisse fuori un cattivo odore tanto da costringervi a spegnerlo? Ecco come dovete comportarvi.

L’importanza della manutenzione

Intanto, è importante controllare e tenere pulito e in buono stato il condizionatore, proprio per evitare che problemi di questo tipo possano accadere e che la negligenza e trascurare la pulizia possa portare a far rovinare delle componenti o lo sporco possa impedire all’apparecchio di funzionare al meglio.

Una buon manutenzione farà si non solo che il vostro climatizzatore duri di più e che funzioni meglio rinfrescando meglio la stanza, ma vi farà risparmiare anche molto sulla bolletta. Un condizionatore non ben tenuto infatti consumerà molta più energia di uno che viene pulito. Ma veniamo a come risolvere il problema dei cattivi odori.

Come evitare i cattivi odori

Quando si utilizza il condizionatore, anche in modalità ventilatore, all’interno si crea una condensa che con il passare del tempo dà vita a muffa e batteri se non pulita. Se sentite cattivi odori, è quasi certamente questa la causa. Come fare allora ad evitarlo?

Intanto, in molti condizionatori c’è la modalità “x fan” o “solo ventilazione”. Vi basterà inserirla per qualche minuto dopo avere utilizzato il climatizzatore per riuscire ad asciugare la condensa e far si che la condensa non formi muffa. Alcuni climatizzatori, asciugano in automatico dopo l’utilizzo. Assicuratevi quindi che il vostro condizionatore sia tra questi oppure fati voi stessi l’asciugatura.

Con il tempo però neanche questo piccolo trucco sarà sufficiente e dovrete per forza pulire il vostro condizionatore, ma se non altro vi aiuterà a contrastare i cattivi odori