Codice fiscale online, addio fila allo sportello, cosa devi fare

Con questo metodo puoi dire addio alle file allo sportello. Ecco cosa devi fare per avere il codice fiscale online

Il codice fiscale è una serie alfanumerica di 16 cifre utilizzata per il riconoscimento dei cittadini residenti sul territorio italiano. Ognuno ha il proprio codice fiscale, ovviamente uno diverso dall’altro. Per creare il codice, vengono presi come parametri il nome, il genere della persona, e la data di nascita. Oggi, il codice fiscale è direttamente associato anche alla tessera sanitaria e viene utilizzato in praticamente ogni pratica legata alle pubbliche amministrazioni. per questo è importante averlo sempre a portata di mano.

A volte, però, capita di essere sprovvisti di documento. Può capitare infatti che il codice fiscale venga smarrito, perso o che sia rimasto dentro il portafoglio che vi è stato rubato. In questi casi, è necessario provvedere quanto prima a richiedere il nuovo documento. Sino a poco tempo fa, bisognava recarsi allo sportello e fare file chilometriche, adesso il metodo però è molto più rapido.

Amministrazione digitale

Le pubbliche amministrazioni oggi stanno attuando una progressiva digitalizzazione dei propri servizi. Molte procedure adesso possono essere fatte comodamente seduti sul divano di casa propria, senza bisogno di inutili file e perdite di tempo.

Tra queste, c’è anche la richiesta di una nuova tessera, che può tranquillamente avvenire per via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate senza bisogno di recarsi negli appositi uffici dell’agenzia.

Come richiedere la nuova tessera

Richiedere la nuova tessera è davvero semplicissimo. Sul sito dell’agenzia delle entrate è presente l’apposita sezione dedicata alla richiesta del duplicato della tessera sanitaria. Una volta fatto l’accesso, vi si chiederà il codice fiscale. Se lo ricordate inseritelo, in caso contrario andate su “richiesta dati anagrafici”. Una volta compilata la sezione del codice fiscale o dei dati anagrafici, vi verrà chiesto il motivo della richiesta della nuova tessera (smarrimento, furto o sostituzione tecnica).

Vi verrà chiesto anche di inserire il vostro reddito. A questo punto, dopo avere eseguito le procedure di richiesta che vengono indicate a dimostrazione che siate effettivamente voi ad avere eseguito la richiesta, invierete la domanda all’agenzia dell’entrate e dopo poco tempo avrete la vostra nuova tessera. Grazie a questo metodo risparmierete davvero moltissimo tempo e potrete avere il vostro codice fiscale richiedendolo comodamente da casa vostra. Basta davvero pochissimo ed è certamente una grande comodità.