Come percorrere e cosa vedere durante il cammino più famoso del mondo: la bellezza di Santiago de Compostela

Arrivare a Santiago de Compostela rappresenta il culmine di un percorso non solo fisico ma anche spirituale per milioni di pellegrini che ogni anno si mettono in cammino da angoli remoti del pianeta.

Questa città storica, con le sue vie acciottolate e i monumenti che narrano secoli di fede e cultura, offre molto più di un semplice traguardo.

Sono tantissime le cose da vedere e ammirare.

Santiago: cammino e scoperta

Andiamo a scoprire cosa ci offre lo splendido cammino di Santiago.

La Cattedrale di Santiago de Compostela

Il primo luogo che ogni visitatore si trova a esplorare, quasi inevitabilmente, è la Cattedrale di Santiago. Questo edificio imponente non è solo una meraviglia architettonica dell’epoca romanica arricchita da elementi gotici e barocchi, ma è anche il cuore pulsante della spiritualità del Cammino.

La facciata occidentale, nota come “Obradoiro”, accoglie i pellegrini con una bellezza senza tempo. All’interno, la tradizione vuole che si abbracci la statua dell’apostolo San Giacomo, in un gesto simbolico che segna il completamento del proprio pellegrinaggio.

Il centro storico

Proseguendo nella scoperta della città, il centro storico si rivela in tutta la sua magnificenza medievale. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, questo dedalo di stradine offre scorci indimenticabili e momenti di autentica bellezza. La Plaza del Obradoiro rappresenta il cuore pulsante attorno al quale ruotano edifici storici come l’Hostal dos Reis Católicos e il Palazzo Raxoi.

Musei e gallerie

Per gli amanti della cultura e dell’arte, Santiago propone una varietà di musei e gallerie che permettono di approfondire la conoscenza della città e della regione Galizia. Il Museo della Cattedrale offre uno sguardo dettagliato sulla storia del luogo sacro più importante per i pellegrini mentre il Museo del Popolo Galiziano apre finestre sulla vita quotidiana delle genti galiziane attraverso i secoli.

Parco dell’Alameda

Dopo aver esplorato le ricchezze culturali e artistiche, nulla è più rilassante di una passeggiata nel Parco dell’Alameda. Quest’oasi verde non solo offre momenti di serenità ma regala anche viste mozzafiato sulla cattedrale e sul panorama urbano antico.

Mercado de Abastos

Per assaporare letteralmente l’essenza della Galizia non c’è luogo migliore del Mercado de Abastos. Qui i colori vivaci dei prodotti locali si mescolano ai profumi intensi dei frutti freschi del mare: un vero paradiso per chi ama la cucina genuina o semplicemente desidera portare a casa un pezzo autentico della Galizia.

Finisterre: il prolungamento del cammino

Infine, per coloro che sentono ancora forte dentro sé l’appello alla strada dopo aver raggiunto Santiago de Compostela, Finisterre attende come ultima tappa simbolica. Questa terra affacciata sull’Oceano Atlantico ha segnato per secoli nei cuori dei viandanti l’ultimo confine tra il mondo conosciuto e l’ignoto.