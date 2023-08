Concorsi da non perdere per laureati e diplomati in tutti comuni d’Italia

Se hai appena preso una laurea o un diploma i comuni in Italia hanno a disposizione diversi concorsi. Ecco quali sono.

La fine del percorso di studi lascia sensazioni sempre dolceamare. Da un lato c’è la felicità per avere completato un percorso lungo decenni, dalle elementari sino al proprio diploma, superiore o di laurea a seconda dei casi, dall’altra però c’è l’incertezza del futuro, il non sapere cosa riserverà il futuro. Cosa farò? Riuscirò a trovare un lavoro? Tutti dubbi e questioni che attanagliano chi si sta affacciando al mondo del lavoro.

Proprio per agevolare i giovani e chi si sta affacciando nel mondo del lavoro, viste le sempre crescenti difficoltà nel trovare un impiego e i preoccupanti tassi di disoccupazione giovanile. Proprio per contrare questo fenomeno le istituzioni hanno provato ad agevolare i giovani e il loro ingresso nel lavoro.

Incentivi per l’occupazione giovanile

Lo stato italiano sta cercando di incentivare l’assunzione di neolaureati e neodiplomati. Per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro sono state promosse agevolazioni fiscali alle aziende che assumono giovani.

Sono inoltre a disposizione concorsi che sono a disposizione dei neolaureati. Per diversi di loro c’è l’opportunità di trovare subito un impiego.

I concorsi in tutta Italia

A Teramo il Comune sta cercando 5 informatici e tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria per la ASL locale. Avrete entro il 17 Agosto per inviare le domande.

Ad Udine il Comune ha aperto le selezioni per l’Università. Si cercano 4 diplomati e laureati. Le domande potranno essere inviate entro il 10 Agosto.

A Savona la ASL cerca 10 assistenti sociali e 4 tecnici. Il 13 Agosto è fissata la scadenza per l’invio delle domande.

Il Comune di Bologna cerca 2 operatori tecnici. Il requisito è avere la licenza media. Le domande scadono entro il 16 Agosto.

Il Comune di Latina cerca quindici OSS Operatori socio sanitari. Anche in questo caso si ha tempo sino al 17 Agosto.

Il Comune di Sorrento cerca 4 istruttori di vigilanza. E’ richiesto almeno il diploma. Le domande scadono il 17 Agosto.

A Pavia si cercano 4 tecnici amministrativi con diploma o laurea. Entro il 2 Agosto dovranno essere inviate le domande.

Il Comune di Cosenza cerca 12 collaboratori amministrativi. Entro il 14 Agosto potranno essere inviate le domande.

A Bergamo l’Università ha aperto un concorso per 4 amministratori. Le domande scadono il 7 Agosto. Sono dunque a disposizione diverse opportunità in tutta Italia per i giovani.