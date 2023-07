Condizionatore con solo 50 centesimi | Stanza gelata in 5 minuti

Con questo metodo la tua stanza sarà freschissima in pochissimo tempo. Ecco come devi fare. Basta davvero poco.

Con l’arrivo dell’estate è davvero difficile sopportare le alte temperature e il caldo torrido. Soprattutto nelle ore nel quale il sole batte più forte, può diventare davvero sfiancante dovere affrontare l’afa. Per fortuna, ad aiutarci arriva la tecnologia, e in particolare l’amatissimo condizionatore.

L’aria condizionata è un vero salva-vita durante l’estate. Permette di rinfrescarsi e di stare in un ambiente confortevole, abbassando la temperatura della stanza in cui ci si trova. L’aria condizionata ha però un problema: la tentazione è quella di lasciarla accesa tutto il tempo, per evitare che la stanza si riscaldi di nuovo. E per di più ha consumi piuttosto elevati. Il risultato è che a fine mese il costo della bolletta schizza alle stelle. Niente paura però. C’è un sistema che permette di risparmiare e rinfrescare la stanza in appena 5 minuti.

Un condizionatore fai da te

Basta davvero pochissimo per rinfrescare l’aria. Vi basterà un contenitore di plastica che abbia un coperchio. Dopo di che procuratevi un rotolo della carta igienica finito, quando resta solo la parte in cartoncino, poi tre pezzi di tubo, un pennarello, colla, tubo flessibile, scotch, una bottiglia di plastica e le forbici. A questo punto hai tutto quello che ti serve per creare il tuo condizionatore fatto in casa.

Ma come fai a costruire da zero il tuo condizionatore e a rinfrescarti? Non ti preoccupare. E’ più semplice di quello che sembra.

Come costruire il condizionatore

Utilizza il rotolo di carta igienica per disegnare tre cerchi sul contenitore in plastica. A questo punto taglia con un taglierino i cerchi disegnati in modo che rimangano tre buchi. In uno di questi infila il pezzo di tubo e fissalo con la colla. Fai la stessa cosa con gli altri due pezzi di tubo. All’estremità opposta di questi tubi posiziona il tubo flessibile. Disegna il contorno e poi con il taglierino taglia la plastica nel punto dove inserire il tubo. Arrotola del nastro isolante all’estremità del tubo, inseriscilo e fissalo con la colla.

A questo punto prendi la bottiglia di plastica, tagliala a metà, rifiniscila la parte col tappo e fai due fori con un punteruolo. Togli il tappo e avvita l’imboccatura al flessibile dalla parte rimasta libera. Chiudi l’imboccatura con il nastro isolante. Aggancia la bottiglia nei due buchi che ha creato attaccandola al ventilatore.

A questo punto metti del ghiaccio nel tuo condizionatore fai da te. Inseriscilo nel contenitore in plastica e sigilla bene con il tappo. Attacca il ventilatore e vedrai che la stanza si rinfrescherà in pochissimo tempo. Risparmierai tantissimi soldi.