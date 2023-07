Condizionatore prosciuga bolletta, come lo devi tenere per risparmiare una barca di soldi

Come utilizzare il condizionatore per non avere troppi costi in bolletta. In questo modo riuscirai a risparmiare.

Con l’arrivo dell’estate il condizionatore è certamente uno degli strumenti più utilizzati nelle nostre case. Resistere al caldo e alle temperature torride dei mesi estivi è davvero complicato. Per fortuna, in nostro soccorso arriva l’aria condizionata ad alleviare le nostre sofferenze e a permetterci di combattere il caldo e l’afa. Non tutto oro, però, è quello che luccica. Anche il condizionatore ha un sostanziale problema.

Quando si arriva a fine mese infatti il sollievo viene rimpiazzato da un’umore decisamente peggiore quando arriva la bolletta della luce. Il condizionatore ha infatti un impatto davvero importante sul costo dell’utenza della luce. Questi per via dei consumi e del tempo prolungato in cui lo si tiene acceso per combattere il caldo.

Niente paura però…ci sono dei metodi che permettono di risparmiare senza problemi senza che voi dobbiate rinunciare ad utilizzare l’aria condizionata e a soffrire il caldo.

Il condizionatore fa male alla salute?

Bisogna tenere conto inoltre che un utilizzo sbagliato e prolungato del condizionatore può provocare anche danni alla salute oltre che al nostro portafoglio. Gli sbalzi di temperatura e avere l’aria fresca sempre puntata verso di noi possono portare raffreddori e dolori muscolari come per esempio il torcicollo. L’uso del condizionatore incentiva poi anche la disidratazione.

Insomma, sapere usare il condizionatore nel modo giusto è fondamentale per diversi motivi. Ecco alcuni piccoli trucchi per non avere alcun problema e continuare ad utilizzare l’aria condizionata senza pentirvene poi in seguito.

Come usare il condizionatore

Per prima cosa, scegliete un condizionatore che sia di classe di risparmio non inferiore ad A, in modo che i consumi siano più ridotti possibile. Spenderete di più all’inizio, ma ringrazierete ad ogni fine mese. Assicuratevi poi che venga messo in alto, in modo che l’aria fresca si propaghi bene in tutta la stanza, e che non abbia alcun ostacolo di fronte che possa ostruire il passaggio.

Assicuratevi di eseguire regolarmente la manutenzione, e che i filtri siano puliti. Più il condizionatore è maltenuto, più farà fatica a rinfrescare la stanza, più alti saranno i consumi.

Non è necessario che ogni stanza diventi un ghiacciaio. La temperatura impostata nel condizionatore non deve superare i sei gradi di differenza rispetto a quella esterna.

Assicuratevi che non vi siano porte o finestre aperte o buchi attraverso cui l’aria si disperde. Infine, accendete il condizionatore solo nelle stanze dove passate del tempo. Con questi piccoli trucchi il risparmio è garantito.