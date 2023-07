Condizionatore sporco non basta pulire i filtri, quello che non sai ti fa malissimo

Durante questi giorni di caldo afoso il condizionatore è diventato il migliore amico degli italiani, ma è importantissimo imparare a pulire i filtri in modo semplice ed efficace.

Sono giornate di caldo afoso per tutta l’Italia, così come dimostrato dalle altissime temperature che sono state registrate numerose città italiane e che stanno mettendo seriamente in discussione la tranquillità della popolazione…

Gli esperti, non a caso, hanno raccomandato di prestare particolare attenzione alle persone anziane ricordando loro di idratarsi i più impossibile durante la giornata, evitando di uscire nelle ore più calde. Altro consiglio è fondamentale riguarda l’uso del condizionatore, acceso soprattutto durante le ore di punta per trascorrere al meglio la giornata e fronteggiare così le alte temperature. Prima di ogni altra cosa però è necessario assicurarsi che i filtri siano stati adeguatamente puliti, e in tal caso provvedere immediatamente.

Ogni quanto va pulito il nostro condizionatore?

Nelle case degli italiani il condizionatore con aria fredda sta già lavorando da molto tempo a questa parte per fronteggiare il caldo delle giornate estive, soprattutto durante l’ultima settimana dato che il ciclone africano si è battuto sulla nostra nazione con temperature altissime che superano persino i 40 gradi.

Questo elettrodomestico, comunque sia, è diventato il perfetto compagno col quale condividere ogni stagione compreso l’inverno, trasformandosi in una pompa di calore in grado di riscaldare velocemente un’abitazione. Al tempo stesso, però, diventa necessario imparare a gestire anche la pulizia del condizionatore che deve essere fatta seguendo degli standard ben precisi così come le tempistiche. Per assicurarsi un perfetto funzionamento del condizionatore, è bene effettuare la pulizia dei filtri ciclicamente, ovvero a ogni passaggio di stagione: dall’estate all’autunno, all’inverno, alla primavera, e così via dicendo.

Quanto ho detto vuol dire che per avere un condizionatore al 100% del suo funzionamento è consigliabile pulire i filtri almeno quattro volte l’anno, ovviamente più costantemente viene effettuata tale manovra più il nostro elettrodomestico sarà al top delle sue prestazioni.

Come li pulire il condizionatore?

Solitamente ci soffermiamo sulla pulizia dei filtri del condizionatore, il quale deve essere effettuato con dell’acqua pulita con al suo interno aceto e bicarbonato, da passare poi con una spugna per rimuovere lo sporco e risciacquare a sua volta con un detergente neutro.

Almeno due volte l’anno, dalla stagione fredda quella calda, è necessario pulire anche gli split nonché i filtri interni che vanno lavati con acqua tiepida e un po’ di sapone neutro. Successivamente passate anche il motore esterno, ovvero la ventola che si trova appesa al muro fuori la nostra casa in corrispondenza con il ventilatore. In questo caso, però, il consiglio è quello di utilizzare l’aspirapolvere affinché si possa rimuovere quanta più polvere possibile che durante le stagioni si è annidata al suo interno.

Dopodiché, il vostro condizionatore sarà perfettamente pronto per affrontare una nuova stagione, effettuate quindi questi trattamenti almeno due volte l’anno mentre il filtro interno va pulito più frequentemente come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza.