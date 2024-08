Cosa succede al nostro corpo se mangiamo due uova al giorno: “Incredibili benefici”

Consumando due uova al giorno, emergono sette vantaggi che dovrebbero convincerci ad aumentare proprio il consumo di questo alimento

Il consumo di questo alimento è sempre più apprezzato e consigliato per rafforzare la buona salute.

Diversi studi autorevoli hanno dimostrato come il consumo regolare di uova apporti numerosi benefici al nostro organismo.

Mangia due uova al giorno

Va sempre evidenziato che dipende da caso a caso e che in certe occasioni sarebbe meglio consultare un medico, andiamo a vedere i benefici.

Protezione per il tuo cervello grazie alla lecitina

La lecitina contenuta nelle uova migliora significativamente la comunicazione tra le cellule cerebrali. Questa sostanza non solo è essenziale per il corretto funzionamento del cervello ma, secondo gli studi, un calo di lecitina corrisponde a un calo delle capacità mnemoniche. La sua presenza nelle uova rappresenta quindi un valido motivo per includerle nella dieta quotidiana.

Perdita di peso accelerata

Uno studio americano pubblicato sulla rivista Nature ha evidenziato come l’assunzione di due uova a colazione, all’interno di una dieta ipocalorica, possa raddoppiare la velocità con cui si perdono i chili in eccesso. Questo rende le uova un alleato prezioso per chi è alla ricerca di una soluzione efficace per dimagrire.

Supporto durante la gravidanza

Le vitamine B presenti nelle uova svolgono un ruolo cruciale nella produzione degli ormoni sessuali e nel supportare lo sviluppo fetale sano. In particolare, la vitamina B9 o acido folico aiuta a prevenire malformazioni e malattie mentali nel feto, rendendo le uova un alimento fondamentale durante la gravidanza.

Benefici per pelle, capelli ed il fegato

Grazie alla presenza della vitamina B12 (biotina), le uova contribuiscono a rinforzare capelli e pelle mentre i fosfolipidi aiutano a eliminare le tossine dal fegato. Queste proprietà ne fanno un ingrediente prezioso non solo per l’alimentazione ma anche per mantenere una buona salute esteriore.

Rafforzamento della vista

L’alto contenuto di luteina nelle uova gioca un ruolo fondamentale nel mantenere chiara e pulita la nostra vista; inoltre previene l’accelerazione del deperimento visivo legata all’età o ad altre cause.

Riduzione del rischio cardiovascolare

Contrariamente a quanto si pensava in passato riguardo al colesterolo presente nelle uova, recenti ricerche hanno dimostrato che questo è bilanciato dai fosfati ed è quindi non dannoso per la salute cardiovascolare; anzi gli Omega-3 presenti contribuiscono alla riduzione dei trigliceridi nel sangue diminuendo così i rischi legati alle malattie cardiache.