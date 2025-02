Dolci richiamati dagli scaffali, l’allerta del Ministero: “Non consumarli”

È scattato un nuovo richiamo alimentare che interessa numerosi lotti di dolci monoporzione: il motivo del provvedimento segnalato dal Ministero della Salute.

Qualche giorno fa, sulla pagina dedicata ai richiami alimentari del sito del Ministero della Salute, è stato pubblicato un nuovo avviso per segnalare il ritiro dagli scaffali di numerosi lotti di dolci monoporzione venduti nei supermercati.

Il provvedimento è scattato, in via precauzionale, per rischio microbiologico. Dai test effettuati dal produttore è emersa la possibile presenza di Salmonella nei lotti interessanti. Per questo motivo, raccomanda il Ministero della Salute, chiunque fosse già in possesso delle confezioni appartenenti ai lotti coinvolti non deve consumare il prodotto, ma riportarlo presso il punto vendita richiedendo la sostituzione o il rimborso che verranno effettuati anche senza esibire lo scontrino.

Ministero della Salute, richiamati 17 lotti di dolcetti: possibile contaminazione da Salmonella

Nuovo richiamo alimentare in Italia. Il Ministero della Salute, lo scorso 7 febbraio, ha pubblicato sul proprio sito un avviso per segnalare il richiamo da parte del produttore di ben 17 lotti di dolci monoporzione per rischio microbiologico.

Come accennato nel precedente paragrafo, i prodotti in questione sono stati tolti dagli scaffali dei supermercati per la possibile contaminazione da Salmonella, genere di batteri responsabile della salmonellosi, tra le infezioni gastrointestinali più comuni. Tra i sintomi più diffusi dell’infezione, che possono manifestarsi sino a 72 ore dopo l’ingestione del prodotto contaminato, rientrano: diarrea, disidratazione, nausea e vomito, crampi addominali, febbre e cefalea.

I dolcetti interessati sono le tartellette ai frutti di bosco e le delizie al limone a marchio Sweet Cream, vendute in master box contenenti 3 astucci da 9 pezzi. I dolcetti monoporzione sono stati prodotti dall’azienda Sweet Creams Srl presso lo stabilimento di via G. Verdi a Bellizzi, centro della provincia di Salerno.

I lotti interessati dal provvedimento sono in totale 17 e contrassegnati dai seguenti numeri riportati sulle rispettive confezioni: 24165, 24267, 24283, 24305, 24309, 24310, 24123 e 24113 per le tartellette monoporzione ai frutti di bosco; 24206, 24249, 24312, 24163, 24260, 24278, 24313, 24316 e 24317 (delizie monoporzione al limone). Non è stata, invece, indicata all’interno dell’avviso ministeriale la data di scadenza o il termine minimo di conservazione dei vari lotti coinvolti.

I prodotti appartenenti ai lotti appena elencati, a scopo precauzionale, non devono essere consumati. Coloro i quali dovessero essere in possesso di una delle confezioni interessate possono procedere restituendo il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato. Qui, verrà effettuata la sostituzione o erogato un rimborso senza la necessità di mostrare lo scontrino fiscale.