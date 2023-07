Dove andare in vacanza in moto: gli itinerari on the road

Per chiunque voglia andare in vacanza in moto può essere utile sapere che ci sono tantissimi itinerari on the road davvero spettacolari.

Chiunque volesse vivere un’esperienza unica, all’insegna dell’avventura non può non organizzare una vacanza in moto. A tal proposito, può essere utile sapere che è possibile scegliere tra tantissimi itinerari on the road che vi daranno la possibilità di andare alla scoperta di luoghi incantevoli, scorci unici che resteranno impressi nella vostra mente.

Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere in merito ai tanti itinerari on the road tra cui scegliere. Questi consentono di vivere una vacanza diversa dal solito, senza rinunciare alla propria inseparabile moto.

Vacanza in moto, ecco gli itinerari più belli

Organizzare una vacanza in moto può essere una soluzione ideale per chi è alla ricerca di un’avventura diversa dal solito, grazie alla quale vivere esperienze uniche, alla scoperta di luoghi nascosto. A tal proposito, va detto che è possibile scegliere tra una vasta quantità di itinerari on the road che si distinguono tutti per la bellezza dei paesaggi e per i panorami mozzafiato.

Per prima cosa non può non essere citato Colle del Sommelier. Si tratta di un a meta adatta soltanto ai veri appassionati di 2 ruote. Il motivo risiede nel fatto che si trova a quasi 3mila metri di altezza e non presenta un percorso tracciato. Ancora, c’è Passo dello Stelvio che collega Svizzera, Trentino Alto Adige e Lombardia con 2.758 metri di strada.

Ancora, c’è Passo del Muraglione che si trova a nord di Firenze e che protegge la città dalle raffiche di vento. In questo caso, si arriva a circa ai mille metri d’altezza per questo è possibile vivere un viaggio in comodità, e dunque poco impegnativo. Infine, non si può non menzionare anche Campo Imperatore consigliato per i viaggiatori su 2 ruote più romantici. Qui in particolare è possibile godere delle meraviglie della natura incontaminata arrivando fino ai piedi del Gran Sasso.

Cosa sapere prima di partire in vacanza in moto

Prima di partire per una vacanza in moto è importante prestare attenzione ad alcuni dettagli. In particolare, si consiglia di controllare lo stato della propria 2 ruote in moto tale da evitare eventuali problemi durante il viaggio.

Tra gli elementi da controllare ci cono senza dubbio le sospensioni, i fusibili, ma anche la trasmissione e infine la batteria. A tal proposito, si consiglia possibilmente di caricarla il giorno prima di partire così da escludere ogni tipo di problematica. Occhio anche alla propria preparazione fisica dal momento che la tipologia di viaggio in esame può essere particolarmente faticosa. Di conseguenza, si consiglia di scegliere le mete valutando le ore di guida come anche la tipologia di percorso da percorrere.