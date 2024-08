Dove andare in vacanze al caldo in Europa a settembre: mete low-cost e bellissime

Settembre si conferma il mese ideale per chi desidera godersi una vacanza all’insegna del caldo, ma con il vantaggio di trovare meno affollamento e prezzi più accessibili rispetto ai mesi estivi classici.

Ecco alcune destinazioni che promettono un settembre indimenticabile.

Andiamo a vedere quali sono.

Vacanze a settembre al caldo

A settembre si possono fare ancora delle vacanze al caldo, ecco dove.

Tenerife, Isole Canarie – Spagna

L’isola di Tenerife offre un mix perfetto tra bellezze naturali, come il Parco Nazionale del Teide, e spiagge da sogno con acque cristalline. Settembre è il periodo ideale per esplorarla: oltre al clima favorevole, l’isola si anima con eventi culturali e religiosi che aggiungono fascino alla visita.

Lisbona, Portogallo

La capitale portoghese incanta i visitatori con la sua storia millenaria e le sue temperature gradevoli in settembre. Il Festival del Cinema Gay e le eccellenze gastronomiche locali sono solo alcuni dei motivi per scegliere Lisbona come meta delle proprie vacanze autunnali.

Sicilia Occidentale, Italia

La Sicilia Occidentale diventa una meta irresistibile a settembre per chi cerca mare cristallino e cultura. La Valle dei Templi ad Agrigento o le sagre tipiche come il Cous Cous Fest di San Vito lo Capo offrono esperienze uniche nel loro genere.

Isola di Rodi, Grecia

Rodi accoglie i visitatori con spiagge magnifiche e una ricca offerta culinaria. Il 27 settembre l’isola celebra la Giornata del Turismo con eventi speciali che rendono questo periodo particolarmente attraente per i viaggiatori.

Malta

L’arcipelago maltese è perfetto per chi cerca cultura e relax sulle spiagge in settembre. Con tre siti UNESCO da esplorare e numerosi festival da vivere, Malta rappresenta una scelta eccellente per le vacanze autunnali.

Barcellona, Spagna

Barcellona si rivela una città vibrante anche a settembre grazie alla festa della Mercè che trasforma la città in un palcoscenico all’aperto pieno di musica ed eventi culturali.

Isole Azzorre, Portogallo

Conosciute come le “Hawaii d’Europa”, le Azzorre sono l’ideale per gli amanti della natura selvaggia. Escursioni tra cascate e laghi vulcanici rendono queste isole un paradiso terrestre da scoprire a settembre.

Croazia

La Croazia offre coste frastagliate e isolotti incantevoli perfetti per essere esplorati senza l’affollamento estivo. Le città storiche come Dubrovnik aggiungono poi un tocco culturale alle vacanze balneari.

Puglia, Italia

La Puglia attira visitatori anche a settembre grazie alle sue splendide spiagge meno affollate rispetto ad agosto. La regione vanta anche una cucina eccezionale che completa l’offerta turistica già ricca di storia e paesaggi mozzafiato.

Nizza, Francia

Nizza combina eleganza francese con il calore mediterraneo rendendola perfetta per tutti: dalle famiglie alle coppie in cerca di romanticismo fino ai giovani attratti dalla movida notturna.