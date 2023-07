Elon Mask torna sull’intelligenza artificiale: guerra tech in vista

Elon Musk sull’intelligenza artificiale. Le parole del miliardario fanno parlare: arriva una guerra Tech?

È sicuramente uno degli uomini più controversi, chiacchierati e discussi al mondo. Eccentrico, visionario, brillante: Elon Musk sa certamente come far parlare e discutere. Tutto si può dire del miliardario, CEO della Tesla, tranne che sia banale. Musk sa come far parlare e attirarsi anche una certa dose di critiche per le sue mosse imprenditoriali e le sue visioni eccentriche.

Soprattutto da quando ha deciso di acquistare Twitter. La gestione del social network da parte di Musk ha creato una vera insurrezione da parte degli utenti, tra licenziamenti, cambiamenti, e limitazioni alle funzioni del social.

Non meno controversa la gestione della Tesla, di recente sotto attacco per la politica di ribasso del prezzo delle proprie automobili che ha scatenato l’ira dei competitors, che hanno accusato Musk di “concorrenza sleale”. Il chiacchiericcio non sembra però preoccupare il miliardario, che anzi è pronto al rilancio.

Elon Musk e l’intelligenza artificiale

Musk ha deciso di scendere in campo nel settore dell’intelligenza artificiale, che si sta incredibilmente espandendo negli ultimi anni e che punta a rivoluzionare il futuro. Il miliardario ha registrato nello stato del Nevada X.Ai, un’azienda che dovrebbe occuparsi proprio di intelligenza artificiale, come anticipato dal Wall Street Journal.

L’obbiettivo di Musk, come da lui stesso svelato, è quello di creare il perfetto rivale di ChatGPT, chiamato Truth GPT. Musk aveva anche acquistato tramite le sue aziende tutti i sofisticati componenti per PC necessari alla creazione dell’intelligenza artificiale. Al momento, l’idea di Musk è quella di mettere la nuova sofisticatissima tecnologia al servizio dell’umanità.

“Bisogna preoccuparsi di un futuro alla Terminator per evitare un futuro alla Terminator” ha detto poco tempo fa, designando uno scenario piuttosto apocalittico in merito ad un progresso sempre più dilagante che si sta spingendo su confini sempre più remoti e pericolosi.

Sono in molti ad essere preoccupati dai confini nel quale si è spinto il progresso con l’intelligenza artificiale. Gli esperti si chiedono cosa significhi per l’umanità un potere così incredibile in mano alle macchine.

Quel che è certo, è che Elon Musk non vuole farsi trovare impreparato. L’uomo più ricco al mondo ha messo in piedi già un team di tutto rispetto di persone che hanno lavorato nelle Big Tech proprio nel settore dell’intelligenza artificiale. Il futuro, insomma, sembra già essere arrivato