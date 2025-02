“Golden Retriever”, quali fidanzati vengono chiamati così: la nuova tendenza

Attraverso i social spopola una nuova tendenza sentimentale, tutti vanno alla ricerca di un partner “golden retriever”: di quale particolare tipologia di fidanzato si tratta.

C’è chi dichiara di voler essere “single per scelta”. C’è chi invece, nonostante le esperienze più o meno fallimentari, non smette mai di credere nel romanticismo. La ricerca dell’amore può presentarsi in periodi diversi della vita e in modi differenti per ogni individuo.

Quel che è certo è che, prima o poi, si sentirà molto probabilmente l’esigenza di un partner. Non solo nel periodo di San Valentino, si sceglie una persona con la quale si ha una particolare intesa. Un’affinità che porta a condividere sempre più aspetti della propria vita e, soprattutto, il proprio tempo.

Trovare quello giusto però, può essere una sfida molto ardua. Ogni soggetto è dotato di una sua personalità ben precisa, che è fatta di innumerevoli sfumature caratteriali. Una possibilità c’è ed è individuare, anche grazie al proprio bagaglio di storie passate, tutte le caratteristiche che si prediligono e che si vorrebbe ritrovare nel proprio partner.

C’è qualcuno che lo ha fatto e ha compreso che il proprio tipo ideale è il “golden retriever”. Non si parla in questo caso, dell’adorabile cagnolone dal pelo dorato, uno dei più amati e coccolati in tutto il mondo. Questa particolare razza canina è diventata una vera tendenza anche tra gli umani. Tutti vanno a caccia di un fidanzato o una fidanzata “golden retriever”. C’è un motivo ben preciso.

Chi è il partner “golden retriever” e perché tutti lo vogliono

Il gusto personale, sia estetico che caratteriale, è il primo fattore sulla base del quale si sceglie una persona da avere al proprio fianco. Si può prediligere un compagno dall’animo forte e deciso, uno coraggioso, uno timido o uno creativo. Le possibili sfaccettature sono infinite, ma a quanto pare alcune più di altre sono gradite dalla maggioranza.

Il fidanzato “golden retriever” è quello che, proprio come il famoso e bellissimo cane, si presenta con delle caratteristiche ben precise. É un individuo leale e fedele, che ama giocare ma è anche molto affettuoso. É energico e pieno di iniziativa, ma allo stesso tempo mette sempre al primo posto le persone che ama. Non è un caso dunque, se tantissime persone hanno iniziato a condividere attraverso i social la fortuna di avere un partner golden retriever.

I filmati parlano chiaro. Lui prepara qualcosa di buono tra sorrisi e sorprese. Lei si lascia abbracciare calorosamente. Sembra proprio che questa tipologia di persona sia diventata un trend anche sulle app di incontri. Alcuni recenti sondaggi hanno dimostrato che il 45% dei single presenti su Tinder è alla ricerca del suo golden retriever.

D’altra parte, come spiega anche l’Urban Dictionary, questi partner sono in grado di “mantenere una relazione felice e appagante”. Una sensazione quindi, paragonabile a quella di avere un golden retriever. Meglio scegliere dunque, la versione originale o quella umana? In molti si pongono questa domanda, ma quel che è certo è che la vita sarà ancora più piena di gioia e amore se si opta per tutti e due.