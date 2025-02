Ho detto addio al ferro da stiro: così risparmio tempo e ho i vestiti sempre perfetti

Stanchi di stirare e perdere del tempo che potreste dedicare ad altro? C’è una soluzione da provare per ritagliare più momenti per il proprio benessere.

Se la vita è frenetica, ricca di impegni e preoccupazioni riuscire a ritagliare più momenti possibili per recuperare le energie psico-fisiche diventa fondamentale. Come fare? Cancellando dalla lista delle cose da fare alcune voci.

Svegliarsi al mattino con la preoccupazione di avere mille cose da fare può diventare un incubo che rende la giornata piena di ansie e ritmi troppo frenetici. A lungo andare questa continua corsa a 100 all’ora può causare problemi di salute anche gravi. Perché arrivare a dover affrontare una malattia per fermarsi e capire cosa è importante e cosa no? Meglio farlo quando ancora si è in tempo per godersi la vita, gli affetti e le giornate con maggiore tranquillità.

Stilate la lista delle cose da fare durante la settimana, debellate quelle che reputate rimandabili o comunque non necessarie e procedere ad una più corretta distribuzione che faccia risparmiare tempo da dedicare a voi. Vedrete che troverete attività abitudinarie che si potrebbero sostituire con metodi più veloci e pratici. Stirare, ad esempio, potrebbe essere un’attività sopravvalutata.

I metodi per avere capi perfetti senza ferro da stiro

Un primo trucco è tramandato di generazione in generazione e prevede di stendere bene i capi una volta tolti dalla lavatrice, sbattendoli e se necessario appenderli direttamente nelle grucce. Si eviterà di lasciare il segno delle mollette e se anche il risultato non fosse perfetto sarebbe ugualmente passabile per una maglietta da mettere sotto la felpa o una camicia sotto un maglioncino.

Un altro metodo è sfruttare il vapore generato durante la doccia per far sparire le pieghe appendendo i capi nel bagno. C’è anche chi usa l’asciugacapelli (con molta cautela mi raccomando) per togliere qualche pieghetta senza ricorrere al ferro da stiro ma il vero trucco super efficace è un altro. Provate come ho fatto io a piegare le magliette asciutte o i jeans per poi metterli sotto i cuscini delle sedie utilizzate per sedersi durante il pranzo o la cena.

Più si è numerosi in famiglia più capi si potranno “stirare” contemporaneamente. Quando si dovranno indossare o posare nell’armadio vedrete che saranno senza pieghe e utilizzabili subito. Avrete risparmiato tempo ma non solo, si ridurranno anche i consumi dell’elettricità non dovendo accendere il ferro da stiro. Possiamo capire come possiate essere scettici ma vi consigliamo di tentare e lasciarvi stupire dal risultato.