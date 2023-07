I cani di piccola taglia, abbaiano di più: c’è un motivo

A molti sarà capitato di chiedersi quale sia il motivo per cui i cani di piccola taglia tendano ad abbaiare di più. Ebbene il motivo di questo fenomeno è solo uno: ecco di qual è.

Quella di abbigliare è un’attività che per i cani risulta essere il principale strumento di comunicazione. Si tratta senza ombra di dubbio infatti di un mezzo attraverso cui i nostri amici a 4 zampe riescono ad esprimere i propri bisogni e le proprie esigenze. Ciò detto, a molti sarà capitato di chiedersi per quale motivo i cani di piccola taglia tendono ad abbagliare di più rispetto a quelli più grandi.

A tal proposito, di seguito andremo ad approfondire la questione cercando di analizzare nel dettaglio le differenze tra i vari cani. Si tratta senza ombra di dubbio di informazioni molto interessanti che vi aiuteranno a comprendere qualche dettaglio in più in merito a questi fedelissimi amici dell’uomo e instaurare così un rapporto saldo con gli stessi.

Cani, perchè alcuni abbaiano di più?

Tanto per cominciare va detto che non è propriamente vera l’affermazione secondo cui i cani di piccola taglia tendono ad abbaiare di più rispetto a quelli di dimensioni più grandi. Questa caratteristica infatti dipende più che altro dalla razza. Ce ne sono alcune infatti che sono più predisposte ad abbaiare in quanto selezionate proprio per questo preciso scopo.

E’ il caso, ad esempio, del beagle che tende ad essere un campione nell’abbaio dal momento che durante il processo di selezione si è andata a ricercare proprio questa qualità. Di conseguenza, per quanto possa risultare fastidiosa questa caratteristica, si tratta di una forma di comunicazione principale nel cane.

Attraverso di essa infatti i nostri amici a 4 zampe tendono ad esternare situazioni di stress o di particolare disagio. Il compito dei proprietari di cani dunque è quello di non trascurare questi segnali e a andare a ragionare conseguentemente. Bisogna infatti evitare che le situazioni di cui sopra possano verificarsi giornalmente causando tutte le problematiche del caso.

Perchè i cani abbaiano?

Le motivazioni per cui i cani tendono ad abbaiare sono diverse. Tanto per cominciare, va detto che può trattarsi di un fenomeno mediante cui cercano di affermare la propria territorialità. Oltre a ciò, può essere interessante sapere che molto spesso ricorrono alla pratica in esame per attirare l’attenzione e per ottenere un pò di compagnia nel caso in cui si sentano soli.

Come accennato sopra però nascere anche da una volontà di manifestare il proprio disagio sia esso dovuto alla fame, al caldo o ancora alla sete. In ultima analisi, ci sono cani che tendono ad abbaiare per via di un’ansia da separazione o perchè si sentono annoiati o frustrati. In ogni caso, bisogna sempre fare attenzione ai segnali inviati dal proprio amico a 4 zampe per assicurare lui il benessere che merita.