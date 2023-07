In estate c’è un frutto che fa bene al tuo cane: ecco qual è

Prendersi cura del proprio cane è importante soprattutto in estate. Il caldo infatti può essere fortemente debilitante per i nostri amici a 4 zampe. Ecco qual è il frutto che risulta essere particolarmente benefico per loro.

Coloro che possiedono un cane sanno quanto sia importante prendersene cura mettendo in atto alcuni piccoli e semplici accorgimenti. Si tratta di buone abitudini che possono fare la differenza soprattutto in estate. La stagione più calda dell’anno, infatti, si rivela essere particolarmente dura per i nostri amici a 4 zampe che difatti risentono particolarmente delle alte temperature.

Ciò detto, è importante sapere che c’è un frutto che può rivelarsi particolarmente benefico per la loro salute. Esso si distingue per le enormi proprietà benefiche sull’organismo di cui è bene essere a conoscenza. Quelle che stiamo per svelarvi sono informazioni di cui è bene fare tesoro in quanto aiutano a favorire un buon funzionamento dell’organismo di questi fedelissimi amici. Da diversi anni infatti gli esperti sottolineano l’importanza di alimentarli in maniera corretta.

Cane, il frutto più benefico per la sua salute

Per contrastare gli effetti del caldo durante la stagione estiva, è importante sapere che esiste un frutto in particolare che può rivelarsi estremamente utile. Proprio per questa ragione è importante approfondire quelle che sono le informazioni che riguardano un alimento che non può mancare nell’alimentazione di ogni cane.

Il frutto a cui stiamo facendo riferimento è la mela che si distingue per l’elevata capacità di idratazione. Proprio questa caratteristica la rende ideale per i cani che soffrono particolarmente le temperature eccessivamente alte. Senza contare poi che si distingue per l’elevato apporto di vitamine B1, B2, B3, ma anche la A e la C. Da sottolineare anche l’apporto di sali minerali tra cui potassio, magnesio, calcio e ferro.

Le vitamine in particolare sono sostanze che aiutano a migliorare l’aspetto del pelo, rendendolo più lucido. Mentre i minerali contenuti nella mela aiutano a favorire una buona salute del sistema nervoso del cane. Va detto, inoltre, che la mela può essere proposta agli amici a quattro zampe lasciando anche la buccia. Questa, infatti, aiuta a favorire una migliore pulizia dei denti. Questa, nello specifico, è fondamentale in quanto aiuta a prevenire l’accumulo di tartaro e placca nel cavo orale che è alla base dell’alito cattivo nel cane.

Attenzione alle controindicazioni

Al di là di quelle che sono le indiscutibili proprietà della mela, però, è importante sapere che bisogna prestare molta attenzione alle quantità. Il proprio cane, infatti, può assumere una mela di piccole dimensione massimo 3 volte a settimana. In caso contrario, si può andare incontro a possibili problemi digestivi.

Oltre a ciò va detto che bisogna togliere i semi e il torsolo in quanto possono rivelarsi tossici o aumentare il rischio di soffocamento.