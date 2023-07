In vacanza sei stato punto da una medusa: ecco cosa fare nell’immediatezza

Quando si va in vacanza in una località di mare può capitare di essere punti da una medusa. Se ciò accade è importante sapere cosa fare nell’immediato. Scopriamo insieme come intervenire.

Il morso della medusa può causare sintomi davvero molto fastidiosi che devono essere necessariamente contrastati. Tra i vari, ci sono dolore acuto, prurito, nausea, mal di testa, difficoltà respiratorie, debolezza, sonnolenza e gonfiore nelle zone interessate. Alla luce di quanto appena detto è importante agire correttamente nell’immediatezza.

Di seguito andremo ad approfondire nel dettaglio tutti quelli che sono i comportamenti da adottare per evitare di andare incontro a problemi di salute anche molto seri. Con i suoi tentacoli, infatti, la medusa può produrre una sostanza urticante che genera dolore intenso e bruciore particolarmente acuto.

Medusa, ecco cosa fare se si viene morsi

Come accennato poc’anzi è importante attuare tutti gli accorgimenti del caso in presenza di un morso di medusa per evitare che possano rimanere cicatrici. Tanto per cominciare, va detto che quando si verifica la circostanza in esame si avverte un dolore e bruciore molto forti. Sulla sede di contatto, peraltro, fanno la loro comparsa eritemi, ponfi e vescicole.

Si tratta, nello specifico, di lesioni causate da un veleno tossico che si trova contenuto all’interno dei tentacoli delle meduse. Esso è composto da tre tossine che causano lesioni e che generano i sintomi tipi, tra cui: Ciò detto, è importante attuare una serie di accorgimenti: la prima cosa da fare risciacquare la zona interessata dal morso di medusa con acqua salata. Da evitare invece è l’acqua dolce perchè potrebbe favorire lo schiudersi di organuli che si trovano nella tossina.

Oltre a ciò, è importante precisare che è sconsigliato applicare fonti di calore. La sostanza secreta dai tentacoli infatti tende ad essere snaturata ad una temperatura superiore ai 40 gradi. Ciò significa che è molto elevato il rischio di finire per ledere ulteriormente la pelle e i tessuti. Da evitare sono anche i vari rimedi casalinghi che difatti non hanno un effettiva utilità. Il consiglio piuttosto è quello di procedere con l’applicazione di cloruro di alluminio o di ossido di zinco per ridurre la sintomatologia.

Come prevenire cicatrici

In ultima analisi, per evitare che possano rimanere antiestetiche cicatrici, il suggerimento in questo caso è quello di utilizzare un prodotto solare con SPF 50 nel momento in cui ci si espone al sole, sia al mare che in città.

In conclusione sono sufficienti pochi e semplici accorgimenti contro le punture di medusa ma che però consentono di ottenere grandi risultati in termini di riduzione della sintomatologia connessa. In caso di morsi di medusa dunque non bisogna farsi prendere dal panico: mettendo in atto i consigli di cui sopra, infatti, tutto si risolverà per il meglio.