INPS da il via alla domande per il bonus psicologico 2023 24: i requisiti

L’INPS ha annunciato la possibilità di richiedere il buono psicologico per il prossimo anno. Ecco quali sono i requisiti.

La società odierna porta sempre più attenzione sull’importanza di prendersi cura della propria salute mentale. Tutti corriamo dal dottore quando abbiamo qualche problema fisico e ci facciamo aiutare per risolverlo, ma quando andare dallo psicologo per decenni è stato un vero tabù. Per certi versi e in certi casi, purtroppo lo è ancora. In molti fanno ancora difficoltà a lasciarsi aiutare nel gestire i momento di difficoltà emotiva e psicologica. Fortunatamente, però, si sono fatti molti passi avanti e si è normalizzato e anzi incentivato il prendersi cura in modo adeguato della propria salute mentale.

Soprattutto in una società odierna dove ansia e depressione sono sempre più frequenti, soprattutto tra i giovanissimi, avere un supporto aiuta a migliorare la qualità della vita e a superare i propri tormenti interiori.

Il costo dello psicologo e i bonus

Purtroppo, però, una seduta dallo psicologo ha un costo ancora oggi molto elevato, che non tutti possono permettersi. Curare la propria saluta mentale dunque è difficile anche per via dei costi che comporta.

Per questo lo stato italiano già da qualche tempo ha predisposto dei bonus destinati proprio alla cura della propria salute mentale. Si tratta di un contributo economico che deve essere utilizzato per coprire le sedute dallo psicologo, almeno in parte. Il bonus è stato confermato anche per quest’anno.

Il bonus psicologo

Il bonus psicologo prevede un contributo di massimo 1500 euro (salito rispetto allo scorso anno nonostante i minori fondi messi a disposizione, questo porterà meno persone a potere usufruire del bonus). Potrà essere consegnato a chi ha un reddito inferiore ai 50.000 euro. La cifra esatta a cui si ha diritto verrà indicata in base al reddito e alla fascia di appartenenza. Ovviamente il requisito primario deve essere il soffrire di un disagio di salute mentale. Non ci sono invece limiti per quanto riguarda età o provenienza.

Maggiori informazioni per il bonus del 2023 saranno a disposizione nelle prossime settimane, soprattutto in relazione alle modalità in cui inviare la domanda e ricevere il bonus. La domanda verrà inviata in via telematica, ma non è stato ancora comunicato quando verrà aperta l’apposita sezione sul sito in cui fare una richiesta. Coloro che fossero interessati possono seguire i canali dell’INPS dove verranno comunicati tutti i dettagli a riguardo del bonus.