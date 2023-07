Instagram scomparirà, il suo erede del futuro: ecco quale social sarà

Instagram scomparirà? Ecco quale social potrebbe prendere il suo posto in futuro. Cosa sta succedendo.

Myspace, Netlog, Vine, Snapchat…nel corso degli anni si sono alternati moltissimi social network che, dopo essersi rapidamente diffusi e avere per lungo tempo fatto registrare numeri record con il tempo sono stati “rimpiazzati” sino a cadere nel viale dei ricordi. Facebook ha certamente cambiato la storia dei social network, ma lo stesso colosso oggi ha un peso ben diverso rispetto a quello di un decennio fa. Altri social come Twitter, Tik Tok, e soprattutto Instagram ne hanno sicuramente spezzato il dominio tra giovani e giovanissimi.

Oggi, Instagram è tra i social più utilizzati per condividere con i propri follower sprazzi della propria vita e delle proprie giornate con foto e video, tra post, storie e reel. La piattaforma è utilizzata da milioni di persone e ha fatto la fortuna di tanti influencer, diventata a tutti gli effetti una professione grazie al boom della piattaforma, oggi di proprietà del gruppo Meta (lo stesso di Facebook e Whatsapp, controllato da Mark Zuckerberg).

La decadenza di Instagram

Oggi Instagram è diventato parte integrante del modo di comunicare e delle nostre vite e relazioni sociali. Immaginare un mondo senza la piattaforma appare davvero difficile e praticamente impossibile. Eppure, la storia dei social network insegna che basta poco per invertire la tendenza.

I social, per definizione, rispecchiano la società, e con essa anche la sua natura effimera. Basta poco perché le mode passino e le esigenze cambino. Quello che può essere indispensabile oggi, non lo è domani. Ecco perché in molti intravedono già nel futuro di Instagram quanto avvenuto ad altri social network, lasciare gradualmente il passo ad altri social che sono in grado di rispecchiare meglio le esigenze della società del momento.

Instagram sostituito?

La nuova applicazione Retro punta a scalzare Instagram dal posto di piattaforma principe per quanto riguarda le fotografie. La ricetta, è quella di riportare alla luce le origini di Instagram e del social network. Basta celebrità e influencer, basta filtri e foto perfette, basta foto performanti dove l’apparenza fa da padrone.

Retro punta a recuperare l’intento originario di mantenere i contatti con chi veramente è un amico conosciuto e frequentato nella vita reale. Le foto saranno quelle della vita di tutti giorni, senza troppi fronzoli e bisogno di conformarsi alla realtà. Basterà a scalzare Instagram dal suo trono?