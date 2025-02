La casa spettacolare di Antonella Clerici: dai divani agli spazi esterni, fino alla piscina (foto)

Antonella Clerici lascia tutto per trasferirsi in campagna, la sua casa ha stupito i fan e non solo: dalla piscina agli interni, nulla è lasciato al caso.

Antonella Clerici è arrivata già a Sanremo, per lei si prospettano delle giornate intense, la ragione? Sarà co-conduttrice accanto Carlo Conti, durante la prima serata del Festival. Per lei non è la prima volta: ha già percorso le scale più famose d’Italia.

Viso noto e tanto amato del piccolo schermo, Antonella Clerici in queste ore è impegnata a studiare i testi delle canzoni, lei stessa lo ha ammesso: “Sono una secchiona”. La conduttrice, molti non lo sanno, qualche anno fa è riuscita a coronare un altro sogno che aveva nel cassetto, ovvero quello di costruire la sua piccola oasi di pace lontano dal caos cittadino.

Antonella Clerici avete mai visto la sua casa? Un’esplosione di gusto e stile

Antonella Clerici sarà la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo, l’emozione è tanta e lei stessa si sta divertendo ad immortalare i momenti che sta trascorrendo all’Ariston. Come abbiamo già detto, però, il volto noto della tv di Stato è riuscita con gli anni anche a costruire un piccolo rifugio: la sua casa in campagna in Piemonte. Qui vive insieme al compagno Vittorio Garrone, sua figlia Maella ed i suoi splendidi cani.

Nello specifico, la villa si trova ad Arquata Scrivia. Ma che stile avrà scelto per la sua abitazione? Non poteva non optare per quello country. La cura dei dettagli la rendono perfetta se ci si vuol rilassare. Sul suo account Instagram la Clerici ama far vedere la sua casa di campagna. Il verde che circonda l’intera abitazione restituisce un senso di pace che si riflette inevitabilmente all’interno dell’appartamento.

Non poteva mancare una piscina, nella quale l’intera famiglia può rilassarsi, mentre si ammira l’incredibile panorama. E gli interni? Anche in questo caso lo stile country ha la meglio. Ma attenzione, gli arredi e tutto quello che è stato scelto rende l’intero appartamento accogliente. In casa non manca anche un angolo palestra, la stessa conduttrice ha pubblicato un video in cui riprende durante l’attività fisica. Le grandi vetrate, inoltre, rendono l’allenamento molto più rilassante.

Spesso la conduttrice ama immortale anche i suoi cani che si rilassano sui divani. Insomma, in casa Clerici si respira tantissimo amore questo non lo si può negare ed un’altra cosa è certa il suo gusto e la cura per i dettagli le hanno permesso di realizzare una bellissima abitazione.