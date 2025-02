La frase di Andrea che accetta l’offerta ad Affari tuoi fa venire le lacrime agli occhi

Affari tuoi commuove ancora una volta tutto il pubblico di Rai 1: la frase di Andrea nell’accettare quanto gli è stato offerto è veramente strappalacrime, ecco cosa è successo.

Ancora una volta Affari tuoi finisce sotto i riflettori per quanto successo durante una delle puntate andare in onda su Rai 1. Quest’edizione 2024-2025 dello storico game show dei pacchi, per la prima volta (dopo l’addio di Amadeus) affidata a Stefano De Martino, sta avendo davvero un grandissimo successo e un’attenzione mediatica non indifferente.

Oltre a fare il pieno di ascolti nella fascia pre-serale di Rai 1, Affari tuoi è sempre al centro di commenti sui social e sul web; senza dubbio un trionfo quello di De Martino, che pare aver finalmente fatto il salto di qualità definitivo ed essere pronto a diventare uno dei volti di punta della Rai.

Recentemente, però, a prescindere dalle gesta del conduttore, a finire al centro della scena è stato Andrea, uno dei concorrenti del programma: la sua frase ha lasciato tutti senza parole ed ha fatto immediatamente il giro del web, commuovendo tutti quanti.

Affari tuoi, il concorrente accetta la somma che gli è stata offerta e fa piangere tutti quanti

La scorsa domenica, gli spettatori di Affari tuoi hanno assistito ad una puntata davvero emozionante. In studio Andrea, 49enne di Messina e di professione commesso; appassionato di ciclismo e amante dei papillon (tutti i concorrenti lo hanno indossato in suo onore), è stato accompagnato al programma da sua moglie Lucia ed ha giocato con il pacco numero 9.

Nel corso della partita, non sono mancate le domande di Stefano De Martino ad Andrea, in particolar modo sulla sua relazione con Lucia. Via via, col passare dei minuti, si è entrati sempre più nel vivo del gioco: dopo l”ultimo dei primi sei tiri (50 euro nel pacco dell’Emilia Romagna) arriva la prima offerta del dottore, 38mila euro, che però la coppia rifiuta. La coppia successivamente rifiuta anche un cambio pacco e una nuova offerta, ma alla fine Andrea cambia il suo pacco 9 per il 3.

Lo aprono subito e scoprono che dentro c’erano 5mila euro. Alla fine, dopo una nuova proposta del dottore di 38mila euro, Andrea (dopo attimi di titubanza) decide di accettare con una frase veramente commovente. “Dottore io questi soldi li prendo, perché so il sacrificio che faccio per guadagnarli ogni giorno questi soldi, quindi io ringrazio il dottore e accetto l’offerta”. Decisamente un bel gruzzolo portato a casa dalla coppia!