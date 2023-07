La lista dei cibi più salutari in vista dell’estate, così sarete in formissima: ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’estate è una stagione in cui si cerca di mantenere una dieta equilibrata e salutare, sfruttando al massimo i deliziosi prodotti stagionali. Con l’aumento delle temperature, è importante scegliere cibi freschi e leggeri che ci aiutino a rimanere idratati e in forma. Proviamo a capire quali sono i cibi più salutari da includere nella nostra alimentazione estiva, per godere appieno di questa stagione senza rinunciare al benessere.

La frutta di stagione è un’ottima scelta per l’estate, in quanto è ricca di vitamine, minerali e antiossidanti. Fragole, angurie, meloni, pesche, ciliegie e mirtilli sono solo alcune delle deliziose opzioni disponibili durante i mesi estivi. Questi frutti sono ricchi di acqua e fibre, che aiutano a mantenere l’idratazione e favoriscono la digestione.

Le verdure fresche sono un’altra componente essenziale di una dieta estiva salutare. Pomodori, cetrioli, peperoni, zucchine e lattuga sono solo alcune delle verdure abbondanti durante l’estate. Queste verdure sono ricche di antiossidanti e vitamine, che contribuiscono a rinforzare il sistema immunitario e a mantenere una pelle sana. Inoltre, possono essere utilizzate per preparare insalate fresche e gustose.

Alimentazione d’estate, i benefici del pesce e non solo

L’estate è il momento ideale per godersi deliziosi piatti di pesce e frutti di mare. Salmone, tonno, sardine, gamberetti e calamari sono solo alcune delle opzioni nutrienti e a basso contenuto calorico disponibili. Questi alimenti sono ricchi di proteine, acidi grassi omega-3 e minerali come il selenio, che sono benefici per la salute del cuore e del cervello.

Lo yogurt e gli alimenti lattiero-caseari leggeri sono ottimi per l’estate, in quanto sono fonti di calcio e proteine di alta qualità. Lo yogurt naturale senza zuccheri aggiunti è un’opzione particolarmente salutare, in quanto contiene probiotici che favoriscono la salute dell’intestino. È possibile arricchire il proprio yogurt con frutta fresca o semi di chia per un extra di sapore e nutrienti.

Oltre ai cibi, è importante mantenere l’idratazione durante l’estate. L’acqua rimane la scelta migliore, ma è possibile sperimentare bevande rinfrescanti come tè freddo senza zucchero, infusi di frutta o bevande a base di cocco. Evitare bevande zuccherate e gassate è importante per mantenere il corpo idratato e sano.