La Promessa dramma alla tenuta: coinvolti tutti i protagonisti. Triste spoiler dalla Spagna

In Spagna sono già alle prese con la quarta stagione de La Promessa, e il pubblico sta seguendo con trasporto un inatteso dramma.

Le anticipazioni spagnole hanno già rivelato che Manuel e Jana, alla fine, riusciranno a sposarsi. E che la giovane scoprirà presto di essere in dolce attesa. Ma la soap opera iberica continuerà anche a proporre situazioni drammatiche e grandi momenti di tensione. In Spagna, dove sono giunti oltre la cinquecentesima puntata della serie, il pubblico sta assistendo a tante novità sconcertanti.

Una di queste riguarda tutta la tenuta. Il luogo dove Jana Exposito è arrivata anni prima per vendicare la morte della madre e scoprire dove si trovi il fratello minore… Il dramma che investe La Promessa coinvolgerà tutti, dai marchesi alla servitù.

Dramma ne La Promessa: la tenuta rischia la rovina

Prima di questo angosciante evento, però, il pubblico dovrà avere a che fare con altre due sorprese. La prima concernente la scoperta di una stanza segreta all’interno del palazzo. L’altra che riguarda il ritorno inaspettato di Martina, di cui però Curro sembrava però già consapevole. Con la ragazza arriverà anche il fidanzato Jacobo.

La relazione tra Pia e Ricardo attraverserà un nuovo periodo difficile. Lei comincerà infatti a chiedersi se non sia giunto il momento di lasciarlo. Teresa mostrerà poi a Pia la stanza segreta scovata nel palazzo, dopodiché ne parlerà a Jana mostrandole pure delle lettere compromettenti. Donna Mariana cercherà di indagare su questo mistero.

Nelle puntate spagnole si racconta anche del tracollo finanziario della tenuta. Il palazzo de La Promessa sembra destinato alla rovina. E bisogna imporre dei tagli drastici alle spese. Tagli che riguardano i consumi ma anche il personale.

Quando Jacobo lascerà il palazzo, Cruz rivelerà a Martina che la famiglia è in crisi. A quel punto Cruz proporrà a Lorenzo un matrimonio di convenienza per Curro. Intanto Pia interromperà la sua relazione con Ricardo. Tutta la famiglia discuterà su cosa fare o cosa inventarsi per uscire dalla crisi nera che ha investito la tenuta. Il marchese proporrà così di vendere metà dei terreni, mentre Catalina vorrebbe provare a rilanciare il lavoro nei campi per produrre più raccolto.

Lorenzo accetterà di provare a far sposare suo figlio con una ricca ereditiera e lascerà La Promessa: secondo le notizie giuste dalla Spagna, dovrebbe restare lontano per una stagione. Jana scoprirà invece che il marchese non vuole che lei esprima la propria opinione sulle questioni economiche. I cuochi dovranno intanto barcamenarsi per poter offrire in tavola qualcosa di sostanzioso anche se le dispense sono vuote!