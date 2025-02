La Promessa, Jana è nei guai: sta per essere smascherata (Spoiler dalla Spagna)

Le anticipazioni dalla Spagna de La Promessa rivelano che Jana si troverà nei guai e sta per essere smascherata, questa volta rischia grosso.

Sono quasi due anni che la soap opera spagnola è sbarcata su Mediaset. I primi episodi sono andati in onda su Canale 5, occupando la fascia del daytime della rete, mentre da settembre 2024 l’azienda ha deciso di sposare le puntate su Rete 4, mandandole in onda nel preserale.

Prima di andare a vedere gli spoiler che arrivano dalla Spagna, facciamo un recap generale di quello che è successo nelle scorse puntate de La Promessa. Il pubblico ha assistito a una lite tra Lope e Santos, dove i due sono venuti alle mani per Vera. Il cuoco, infatti, non sopporta l’idea che la ragazza possa aver iniziato una relazione con Santos, ma non sa che quest’ultimo la stia ricattando. Le anticipazioni spagnole annunciano importanti dettagli sulla trama, che di certo cattureranno l’attenzione del pubblico. Jana sarà vista con sospetto da Cruz, che inizierà a farle domande in merito al suo rapporto con Curro.

La Promessa, anticipazioni spagnole: Cruz sospetta di Jana

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Spagna de La Promessa raccontano che Jana e Curro vorranno scoprire la verità in merito al passato di Dolores, soprattutto per quanto riguarda la stanza segreta dove ha vissuto la madre. Il ragazzo a quel punto deciderà di andare da Ramona per vederci chiaro e lascerà la tenuta per qualche giorno. Una volta giunto dalla donna, però, Curro sarà mandato via in malo modo perché Ramona non ha intenzione di parlare del passato.

Nel frattempo, sarà proprio Jana a rivelare alla famiglia De Lujan che Curro ha lasciato la villa temporaneamente per un impegno personale. Una notizia che risulterà strada, con la marchesa che si chiederà come mai a riportare l’episodio sia stata proprio Jana. Cruz noterà un rapporto strano tra Jana e Curro, che non le sarà indifferente. Ed è così che la marchesa inizierà a fare delle domande all’ex domestica, che nel frattempo è diventata la nuora dopo la sua unione con Manuel.

La ragazza però sarà molto abile a non far trapelare nulla in merito al suo reale legame con il giovane, facendo riferimento al fatto che il loro rapporto si sia intensificato negli ultimi tempi e che abbiano trovato un’intensa. Nonostante le parole di Exposito, la marchesa non crederà alla nuora e a questa presunta amicizia nata tra i due, tanto che Cruz inizierà a indagare su Jana e Curro per capire che cosa c’è sotto.