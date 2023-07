La Regina Camilla al verde | Carlo III taglia lo stipendio | “Adesso basta”

Camilla Parker Bowles sempre più in conflitto con il marito Carlo III, ad alimentare i rumor della cronaca rosa arriva il taglio dello stipendio della Regina. Ecco cosa sta succedendo.

Sta per concludersi il primo anno da Regina per Camilla Parker Bowles, la quale ha imposto la sua figura al popolo diventando anche una parte attiva nella vita politica del regno. La consorte di Re Carlo però ricevuto una notizia che non del tutto positiva.

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo ancora una volta la Royal Family e i guai di coppia tra Re Carlo e la Regina Consorte Camilla Parker Bowles, che in questi mesi ha avviato una lunga serie di impegni istituzionali che l’hanno condotta in prima linea… mettendo in secondo piano il marito.

Carlo lascia Camilla al verde

Durante gli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere Camilla Parker Bowles impegnata in primo piano anche nella vita politica della corona, dato che l’attuale Regina Consorte non ha intenzione di essere una figura silente ma parte attiva nella società con varii impegni con le sue associazioni e non solo.

Questa nuova vita da Regina ha cambiato anche l’approccio della popolazione con Camilla, dato che molti di loro hanno rivalutato la figura della Parker Bowles, imparando a conoscerla sotto altri punti di vista e pronti anche a sostenerla. Insomma, un impegno considerevole che ha spinto la moglie di Carlo III a guadagnare posizioni e indice di gradimento tra la popolazione come diretta avversaria di Kate.

Eppure, nonostante tutto, il Re ha davvero deciso di lasciare al verde la sua consorte senza indennizzo annuale che le spetta di diritto in quanto moglie del sovrano d’Inghilterra… ecco cosa sta succedendo a Buckingham Palace.

Niente stipendio per Camilla

Secondo quanto risanato dalla stampa inglese, sembrerebbe che Camilla sia stata costretta a rinunciare l’indennizzo annuale che le spetta in qualità di Regina Consorte e pari a 360mila sterline.

Si tratta di una decisione importante rivoluzionaria, dato che a gestire il contributo che spetta a Camilla Parker Bowles sarà il Sovereign Grant istituito nel 2012. Questa importante situazione, dovrà gestire quelli che saranno gli impegni pubblici della sovrana e i viaggi in giro per la nazione, ma anche fuori Inghilterra. Si tratta di un servizio di trasparenza voluto dalla corona, specificando che Camilla avrà un pagamento separato tutte le sue spese presenti e future per sostenere gli impegni istituzionali nelle vesti di Regina.