Le 5 abitudini più strane delle celeb: ecco chi sono

Quali sono le abitudini più strane delle celebrità di Hollywood? Ecco le prime cinque della lista, non ci crederai mai.

Ad Hollywood i riflettori sono sempre puntati sui divi del cinema e della musica mondiale. Gli Stati Uniti sono la “patria” e il punto cardine dell’industria del mondo dello spettacolo. Quello che succede in quel di Los Angeles, città più “frizzante” quando si parla di show business, ha risonanza ed eco in tutto il mondo, incluso quello che riguarda ovviamente i divi.

La vita privata delle star è costantemente al centro dei riflettori, non soltanto per quello che riguarda gli impegni lavorativi e quella che è la loro carriera, tra lancio di film o canzoni e ore passate tra set e concerti, ma anche e soprattutto per quello che riguarda la loro vita privata, che riempie le pagine di riviste e rotocalchi.

Le star al centro del gossip

Il gossip infiamma in continuazione, non soltanto per quanto riguarda la vita sentimentale ed eventuali amori. I tanti fan sono curiosissimi di conoscere ogni minimo dettaglio della vita dei loro beniamini. Dalle preferenze in fatto di cibo alle abitudini, dagli hobby alle passioni, sino alla moda e al look.

Questo ha portato un grande interesse su ogni aspetto della vita privata delle star di Hollywood, inclusi quelli che sono gli atteggiamenti più strani, eccentrici e da veri “divi”. Ecco quali sono le maggiori stranezze.

Le 5 maggiori stranezze

In soccorso arriva Tik Tok. Un utente della piattaforma ha raccolto quelle che sono le maggiori stranezze attribuite alle star.

Lady Gaga, per esempio, avrebbe l’abitudine di chiudersi per “rigenerarsi” di tanto in tanto nell’uovo gigante dentro il quale è arrivata ai Grammy nel 2011. Quando si sente meglio, riemerge dal suo “guscio”.

Tom Cruise sembra non invecchiare mai. L’attore ha un fascino senza tempo. Merito anche di un trattamento per il viso giapponese a base di…escrementi di usignolo del quale l’attore secondo le indiscrezioni andrebbe matto.

Katy Perry tiene al suo igiene mentale talmente tanto da lavarsi i denti ben 6 volte al giorno. La cantante viaggia con una ventina di spazzolini da denti messi nel suo beauty case.

L’attrice Sandra Bullock per ridurre il rossore sotto gli occhi e il gonfiore farebbe abitualmente uso di crema per le emorroidi.

Infine, Demi Moore, per recuperare dalle procedure chirurgiche al quale si sottopone per mantenere intatta la sua bellezza, userebbe un trattamento a base di sanguisughe.

Qual è per voi la stranezza maggiore? provereste mai una di queste pratiche da divi di Hollywood?