Le emoji più usate nelle chat: la top ten

Le emoji sono usatissime nelle chat di ogni social network. Ecco quali sono le dieci più utilizzate. La speciale classifica.

Molte volte le parole non bastano per descrivere un’emozione, uno stato d’animo, un umore. Soprattutto se si tratta di parole scritte. Oggi molti dei contatti che avvengono con le persone a noi più care sono tramite messaggio tramite social network o applicazione di messaggistica, come per esempio Whatsapp. Ma come fare a fare capire all’altra persona che siamo divertiti, arrabbiati, felici, o che semplicemente gli vogliamo bene?

Fortunatamente, la questione è stata risolta diverso tempo fa. Le emoji (nate in Giappone ad inizio degli anni ’90 e diffuse in tutto il mondo soprattutto grazie all’avvento di mail e social network) sono la soluzione al problema. Il nome, in giapponese, è letteralmente la contrazione delle parole immagine e carattere.

La loro funzione, appunto, è quella di fare trasparire quello che è lo stato d’animo di chi invia il messaggio oppure rendere meglio quello che si sta cercando di dire. Oggi spopolano tra WhatsApp, Facebook o Instagram.

Ma quali sono quelle più utilizzate? Durante il World Emoji Day, che si svolge annualmente, è stata resa nota quale siano le più utilizzate. Ecco la speciale classifica.

Quali sono le 10 emoji più utilizzate

Al decimo posto della classifica c’è la faccina che si scioglie. Viene utilizzata in caso di enorme caldo, ma anche di situazioni di imbarazzo, vergogna o stanchezza. Quando si vuole esprimere positività e felicità, la faccina utilizzata è quella super sorridente, con bocca e occhi che ridono e guance arrossate, al nono posto in classifica. Ottavo posto per le scintille. Anche questa richiama emozioni positive. Al settimo posto l’emoji del sole. Indica il sole, il caldo, ma anche l’aria aperta, luminosità e bellezza.

Al sesto posto, troviamo la faccina che trattiene le lacrime. Ha moltissimi significati diversi. Commozione, tristezza, ma anche gratitudine, rabbia, imbarazzo o ammirazione. Quinto posto per la spunta verde. Il significato è ovviamente quello di un obbiettivo raggiunto o di una attività completata. Al quarto posto troviamo l’emoji del fuoco. Viene utilizzata per sottolineare una situazione (o una persona) “calda”, entusiasmante, piccante. “On fire”, come direbbero gli inglesi.

Al terzo posto, troviamo il teschio. Solitamente, viene utilizzato in modo metaforico con il significato di “morire dal ridere”. Al secondo posto, troviamo il classico cuore rosso. Ti voglio bene, ti amo, ti sono vicino, ti sono grato: ogni sentimento positivo e tipo di affetto sono racchiudibili nel cuore rosso. L’emoji più utilizzata è però quella del cuore disegnato con le mani, che ha un significato simile. E tu quale di queste usi?