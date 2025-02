Lo Spid non funziona: le possibili cause e come risolvere da soli

Perché lo SPID non funziona? Prima di impazzire e desistere prendete un bel respiro e cercare di capirne la causa vagliando le varie possibilità.

Lo SPID serve per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Nel momento in cui si sono complicazioni nell’accesso si potrebbe cadere nel panico non sapendo come gestire la situazione e avendo necessità di utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Il primo consiglio per evitare che un problema con lo SPID vi rovini la giornata è attivare la Carta di Identità Elettronica in modo tale da avere un secondo possibile strumento per svolgere l’operazione desiderata. Serviranno entrambe le parti di PIN e PUK, quelle rilasciate al momento della richiesta di rinnovo o erogazione del documento e quelle spedite per posta insieme alla CIE.

Torniamo al nostro Sistema Pubblico di Identità Digitale, così utile per svolgere attività online ma anche non semplicissimo da utilizzare soprattutto per chi è poco avvezzo di tecnologia. Poniamo il caso che vi sia scaduta la Carta di Identità collegata allo SPID. Sapete che l’identità digitale non potrà più essere utilizzata fino al rinnovo del documento? Un bel problema fortunatamente risolvibile. Basterà associare la patente allo SPID utilizzando l’app del proprio provider.

Per ogni problema con lo SPID una possibile soluzione

Un altro intoppo che potrebbe verificarsi è l’impossibilità di usare lo SPID perché il sistema richiede un cambio password. Nessun allarmismo, seguendo la procedura indicata dal provider si potrà accedere al proprio profilo e procedere con l’operazione. Attenzione a non insistere inserendo troppe volte la vecchia password.

Gli elevati standard di sicurezza bloccherebbero il sistema e bisognerebbe attendere un tempo minimo prima di riprovare. In linea di massima basterà mezz’ora per ritentare l’accesso facendo attenzione al motivo del malfunzionamento. Se ad essere bloccato, invece, è il Codice PosteID allora solo il provider potrà risolvere la situazione.

Se ci si dovesse accorgere che l’impossibilità di accedere tramite SPID è causata da una criticità del meccanismo allora si dovrebbe contattare l’assistenza per segnalare il disagio. Ogni gestore ha il proprio numero di telefono da contattare o form online da compilare. Arriviamo al caso delle credenziali SPID perdute.

Si possono recuperare accedendo alla sezione dedicata nel sito del provider scelto (Aruba, Poste Italiane, Infocert…) e seguendo la procedura indicata. Servirà un minimo di dimestichezza tecnologica ma ogni problema potrà essere risolto da casa e in alcuni casi anche piuttosto velocemente. Saranno richieste conferme e autorizzazioni ma d’altronde parliamo sempre di identità digitali che devono avere un certo grado di sicurezza.