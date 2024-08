Mal di testa da cervicale, le cause più comuni che lo provocano: come intervenire subito

Il mal di testa, o cefalea, è un disturbo che può assumere forme diverse, da lievi fastidi a dolori intensi e persistenti anche alla cervicale.

Infatti tra le varie tipologie, la cervicalgia rappresenta una delle cause più comuni e note.

Questo tipo di dolore origina dall’infiammazione dei muscoli o delle articolazioni del collo e può colpire individui di ogni età, sfatando il mito che lo associa esclusivamente all’avanzare dell’età.

La cervicalgia si manifesta con dolori localizzati nella zona del collo che possono estendersi a spalle, braccia e dorso.

Il dolore derivante dalla cervicalgia si caratterizza per l’irradiazione dal collo alla parte frontale della testa ed è spesso descritto come pulsante.

Tale dolore tende a intensificarsi con i movimenti del collo o della testa, rendendo il mal di testa cervicale particolarmente limitante per chi ne soffre. Identificare i fattori scatenanti è fondamentale per intervenire efficacemente e prevenire il sintomo della cefalea, migliorando così la qualità della vita quotidiana e il riposo notturno.

Mal di testa da cervicale: le cause principali

La cervicalgia è comunemente associata all’infiammazione della zona cervicale. Tra le cause principali vi sono traumi improvvisi come il colpo di frusta, patologie quali l’artrosi o la presenza di ernie discali.

Tuttavia, uno dei fattori scatenanti più frequenti risiede in un’errata postura dovuta al prolungato utilizzo di computer o smartphone, che costringono a mantenere la testa piegata in avanti per lunghi periodi. Anche lo stress può contribuire significativamente alla tensione muscolare e quindi all’infiammazione dei muscoli nella zona cervicale.

Per contrastare il mal di testa derivante dalla cervicalgia esistono diversi approcci terapeutici. L’utilizzo dei FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) rappresenta una soluzione farmacologica valida nei casi più acuti per alleviare il dolore.

Allo stesso tempo, rimedi non farmacologici come l’applicazione locale di calore mediante borse dell’acqua calda o cerotti termoriscaldanti possono offrire sollievo immediato.

La fisioterapia gioca un ruolo cruciale specialmente quando il dolore si presenta con frequenza: essere seguiti da uno specialista aiuta nel correggere posture errate ed ha effetti benefici duraturi sulla salute cervicale.

Affrontare tempestivamente i sintomi del mal di testa da cervicale attraverso la prevenzione e trattamenti mirati consente non solo un miglioramento significativo dello stato generale ma anche una riduzione dell’impatto negativo sulla vita quotidiana degli individui affetti.