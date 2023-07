Metodo bomba per avere i capelli in ordine al mare: ecco il rimedio

Con questo metodo i tuoi capelli al mare saranno perfettamente in ordine. Basta davvero pochissimo: ecco il rimedio.

D’estate riuscire a “domare” la propria chioma può essere davvero difficile. Quando si passa l’intera giornata al mare tenere a bada i capelli può essere davvero difficile. Tra acqua salata, sole e sabbia, i capelli si increspano davvero molto e quel che è peggio si riempiono di fastidiosi nodi che richiedono tanto tempo per essere sciolti. E’ davvero complicato riuscire a mantenerli in ordine.

Niente paura però, con alcune accortezze riuscirete senza troppi problemi ad avere un look curato e ordinato anche in spiaggia, e i vostri capelli crespi e arruffati non saranno più un problema. Basta seguire questo consiglio per avere una acconciatura da spiaggia davvero perfetta. Ecco cosa dovete fare.

Proteggere i capelli

Intanto, è bene ricordare che i capelli non soltanto vengono “scompigliati” da sole, vento, sabbia o sale, ma vengono anche rovinati. E’ bene dunque cercare di fare il meglio possibile per tutelarli. Se siete in uno stabilimento e avete la possibilità di fare una doccia ad acqua dolce dopo il bagno è chiaramente l’ideale. In caso contrario, arrivate al mare attrezzate.

Assicuratevi di avere un pettine. Appena uscite dall’acqua, spazzolatevi bene prima che i capelli si asciughino e si possano increspare per allisciare e togliere tutti i nodi. Portate un olio per capelli districante che possa ridare corpo ai vostri capelli e aiutarvi a districare. Una volta che avete tolto tutti nodi e avete pettinato, il consiglio è quello di raccogliere i capelli.

Code, treccia o uno chignon improvvisato sono il modo perfetto per mantenere i vostri capelli ordinati e allo stesso tempo proteggerli dalla sabbia. A questo punto, se volete completare il vostro perfetto look da spiaggia, non vi resta che fare un’ultima cosa.

Potete proteggere ulteriormente i vostri capelli “schermandoli” da sole e sabbia, o comunque tenendoli in ordine. Come? Potete sbizzarrirvi scegliendo colorati cappelli, oppure fasce, cerchietti o bandane.

Non solo terrete in ordine la vostra acconciatura e non avrete capelli che vi arriveranno in faccia o si riempiranno di sabbia, ma darete anche una sorta di copertura ai vostri capelli per ripararli dai caldi raggi del sole che rischiano davvero di rovinarli.

Basta davvero pochissimo per riuscire ad ottenere un look da spiaggia davvero da urlo.