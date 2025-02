Modifica Un Passo dal Cielo 8: cambia la data dell’ultima puntata

L’ultima puntata della serie RAI Un Passo dal Cielo 8 è saltata: l’azienda ha rivoluzionato la programmazione originale.

Quando si potrà vedere il finale di stagione? C’è parecchia attesa per l’ultima puntata dell’ottava stagione della fiction Un Passo dal Cielo. La sesta e ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda il 13 febbraio su RAI 1. Una serata che però è stata occupata dal terzo appuntamento con la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. E così, al posto delle montagne dell’Alto Adige, i telespettatori sono stati catapultati sulla riviera ligure, per seguire le esibizioni dei cantanti presentati da Carlo Conti con Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Inizialmente, dunque, l’ultima puntata della serie, prevista per il 13 febbraio 2025, è stata posticipata. Ma quale sarà la nuova data dedicata dalla RAI alla messa in onda del sesto e conclusivo episodio della serie? L’ottava stagione della fiction è cominciata il 9 gennaio 2025. Ed è poi stata mandata in onda ogni giovedì, su RAI 1…

Gli ascolti sono stati abbastanza positivi. Fin dall’esordio, la nuova stagione ha offerto ottimi risultati in termini di share. Il picco c’è stato con la quarta e la quinta puntata. Il quarto episodio stagionale ha registrato quasi 4 milioni di spettatori, con uno share del 21,5%. La puntata del 6 febbraio ha superato i 4 milioni di spettatori, arrivando a uno share del 22%. Merito dei tanti colpi di scena che hanno caratterizzato la trama della fiction, tra cui l’attentato al vice questore Nappi.

Un Passo dal Cielo 8, quando va in onda l’ultima puntata

La serie è piaciuta moltissimo, dunque, anche grazie al lavoro degli attori. Ai personaggi ormai familiari come Manuela (interpretata da Giusy Buscemi), Vincenzo (Enrico Ianniello), Huber (Gianmarco Pozzi), Caterina (Serena Iansiti) e Nathan (Marco Rossetti), si sono aggiunti tanti volti nuovi, dal misterioso Stephen, interpretato da Raz Degan, alla ricercatrice Anna Riva (Cecilia Bertozzi); da Gabriele Verardi (interpretato da Alberto Malanchino) a zio Nino (Nino Frassica).

Da anni la serie riesce a catturare l’attenzione del pubblico grazie alla meravigliosa ambientazione alpina, ma da quest’anno sembra che le trame siano riuscite a esprimere più mordente, trovando un perfetto equilibrio fra racconto giallo, dramma e commedia familiare e analisi di temi fondamentali come l’ecologia e la difesa della natura.

Nell’ultima puntata di Un Passo dal Cielo 8 Manuela e Nathan continueranno a investigare sul mistero del bimbo scomparso. E nelle ricerche si esporranno a dei drammatici rischi. In loro soccorso giungerà Vincenzo, di nuovo pronto a concentrarsi sul lavoro dopo la lunga degenza. Il gran finale andrà in onda giovedì 20 febbraio 2025. Con sette giorni di ritardo rispetto al programma iniziale. Non una lunga attesa per i fan ansiosi di conoscere gli sviluppi delle tante sottotrame ancora aperte.