Moscerini sul lavello, scenario disgustoso ma c’è la soluzione: 2 ingredienti miracolosi

Molto spesso il lavello diventa il luogo in cui si concentrano i moscerini: grazie a dei semplicissimi rimedi naturali è possibile eliminare questo fastidioso problema.

Le pulizie sono assolutamente necessarie in ogni zona della casa. Anche i più impensabili angoli possono essere esposti al rischio di batteri, che proliferano in modo totalmente invisibile. Quando non si può verificare visivamente la presenza di muffe e marciumi tuttavia, non si avrà un segnale evidente per rendersene conto.

Un campanello d’allarme sicuramente c’è ed è la comparsa di moscerini. La cucina è sicuramente uno degli ambienti in cui questi si fanno vedere più di frequente. Facile immaginare che la fonte principale siano residui di cibo e spazzatura, che diventano il loro nutrimento e ne incoraggiano la diffusione.

Ma qual è invece la loro origine, quando questi si concentrano sul lavello? Di frequente si vedono svolazzare queste minuscole creature in prossimità degli scarichi. La minaccia in effetti, proviene proprio dalle tubature, all’interno delle quali si deposita non solo materia organica, ma anche acqua stagnante.

Un terreno fertile per i moscerini, che lo utilizzano per deporre le loro uova aumentando in breve tempo il loro numero. Si presentano come uno scenario disgustoso e difficile da affrontare, ma dei semplici rimedi casalinghi possono fornire una soluzione definitiva. Due particolari ingredienti faranno la differenza nella lotta a questi piccoli nemici.

Liberare i tubi del lavello dai moscerini: due rimedi naturali

A causa della loro rapida proliferazione, i moscerini si trasformano in pochi giorni in un vero incubo. É facile lasciarsi prendere dal panico, ma in questi casi è proprio il tempo in cui si agisce a porre un freno alla rapida diffusione. Alle prime presenze di questi insetti nella zona del lavabo, si dovrà dunque intervenire con un’accurata pulizia dei tubi di scarico.

La priorità sarà eliminare l’eventuale nido di riproduzione presente all’interno, servendosi di una spazzola o di una sonda sturatubi. Un lavoro sgradevole, ma sarà fondamentale per rimuovere al meglio ogni residuo di cibo e capelli intrappolato nella tubatura. Dopodiché non resterà che affidarsi a due rimedi totalmente naturali, che aiuteranno non solo a liberarsi dei moscerini ma anche ad evitarne la ricomparsa.

Il primo è il riciclo dei fondi di caffè. Piuttosto che buttarli, questi potranno essere versati direttamente nello scarico del lavandino. Una volta fatto ciò, si dovrà far scorrere dell’acqua calda (meglio se bollente), fino a che i fondi non saranno scomparsi completamente. Il loro passaggio impedirà miracolosamente ai moscerini di risalire.

Altrettanto efficace è l’uso di particolari aromi in grado di tenere lontani i moscerini. L’ideale sarà creare uno spray naturale, facendo bollire delle foglie di eucalipto. Nell’infusione si potranno aggiungere, per un effetto ancor più mirato, qualche goccia di limone e dei chiodi di garofano.

Tutti questi ingredienti sono degli ottimi repellenti e diventano il mix perfetto da spruzzare nelle vicinanze del tubo di scarico. Non solo, questo comodo spray insetticida fai da te contribuirà ad allontanare i moscerini anche da superfici della cucina, bidoni della spazzatura e piante.