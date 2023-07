Neonata con la fascia in testa: si può indossare? La risposta dell’esperto

Una bambina appena nata può indossare una fascia in testa? L’esperto dà la risposta definitiva. Non ve lo aspettereste mai.

Quando si diventa genitori è certamente un momento indimenticabile, uno dei più felici della propria vita. E’ anche vero, però, che si tratta anche di un momento anche di grande paura ed insicurezza, soprattutto se si tratta del primo figlio. Cosa devo fare in questo caso? Starò facendo nel modo giusto? Farsi prendere dai dubbi è piuttosto comune, anche se si tratta di cose come l’abbigliamento.

I neo genitori amano sbizzarrirsi a comprare nuovi abiti per i loro piccoli. Impossibile resistere a tutine e accessori per bebè. Quando si parla di neonate tra gli indumenti più utilizzati c’è sicuramente la fascia. Ma una bambina appena nata può indossare questo indumento? Oppure sarebbe meglio aspettare a quando sarà una bambina più grande?

Fasce per capelli dannose?

E’ importante che le ossa del cranio, soprattutto durante i primi mesi, non siano compresse e pressate in nessun modo e siano lasciate libere di svilupparsi. Questo significa che in ogni caso è opportuno scegliere fasce larghe e non troppo strette. Questa accortezza però potrebbe non bastare.

La fascia potrebbe infatti comunque dare fastidio alla vostra bimba. In questi casi, dovreste rassegnarvi: non vi resta che togliere la fascia e utilizzare un accessorio meno fastidioso. E’ importante infatti che il bambino sia sempre comodo e a suo agio, libero da impedimenti. In fondo, per quanto carine, non vale proprio la pena mettere a repentaglio la serenità del vostro bambino per una fascia.

Come accorgersi se la fascia da fastidio

Ma come accorgersi se la fascia sta dando fastidio alla vostra bambina? Sarà lei stessa a dirvelo. Se la fascia la sta infastidendo infatti sarà lei stessa a piangere o a fare di tutto per togliersela e a mandarvi segnali di disagio. Vi basterà guardarla con attenzione per capire se è a disagio e se dovete toglierle la fascia.

Osservatela anche durante il sonno. Se fa fatica a dormire o se notate del fastidio dopo che ha portato per lungo tempo la fascia potrebbe essere proprio quest’ultima a provocarle fastidio. Insomma, in ogni caso è sempre bene tenere gli occhi aperti e osservare ogni minimo segnale negativo da parte della vostra piccola. Sono tante le alternative che vi permetteranno di fare stare la vostra bambina più comoda.