Netflix non puoi piu’ condividere il tuo account, cosa ti succede se vieni scoperto

Netflix cambia la politica sugli account. Adesso non puoi più condividere la tua password. Ecco che cosa rischi se ti scoprono

Netflix cambia tutto. Il colosso dello streaming ha preso decisioni destinate a far discutere, che certamente non faranno piacere ai milioni di abbonati della piattaforma, punto di riferimento per gli amanti di film e serie tv di tutto il mondo. Chi vuole risparmiare dovrà cambiare strategia. Cosa può succedere

Sin dagli esordi della piattaforma, in molti hanno deciso di “condividere” l’account con parenti e amici sfruttando la possibilità offerta da Netflix di creare diversi profili e di usufruire del servizio streaming su più dispositivi. Un modo per risparmiare e dividere le spese con le persone più vicine senza che ognuno dovesse spendere per crearsi un proprio account da zero.

Il problema dei profili condivisi

La possibilità, condividendo il profilo, di usufruire dell’account Netflix dividendo i costi ha contribuito molto nella fase iniziale alla diffusione e al successo della piattaforma e delle sue serie. Netflix è diventato un vero fenomeno globale. Nell’ultimo periodo, però, i numeri del colosso streaming non sono stati rosei come in passato. I fattori sono stati individuati nella concorrenza crescente di altre piattaforme come Prime Video, Paramount +, o Apple TV, ma anche nella questione legata agli account condivisi.

A fronte di milioni di spettatori solo una minima parte di questi pagavano effettivamente un account Netflix. Questo ha portato a cambiare la politica che riguarda il costo dei prezzi. Oggi, chi usufruisce l’account di un amico deve comunque pagare un “sovrapprezzo” di cinque euro, anche se molti continuano a condividere il proprio account.

I rischi per Netflix e per gli utenti

Per gli utenti che continuano a condividere il proprio account con persone esterne alla propria abitazione, il rischio è che la piattaforma possa rilevare gli accessi sospetti e costringere al pagamento della sovra tassa. Dopo pochi accessi infatti la piattaforma rileva il login esterno e arriva la segnalazione.

Presto però Netflix potrebbe almeno in parte tornare sui suoi passi. Molti stanno annullando il proprio abbonamento, soprattutto studenti fuori sede che utilizzavano l’account condiviso dei propri genitori per guardare le serie anche lontano da casa. In molti stanno scegliendo altre piattaforme. La questione, insomma, rischia di ritorcersi contro all’azienda, che potrebbe subire ulteriori perdite da questa decisione e dover mettere in piedi una nuova politica per contrastare il crollo degli abbonamenti.