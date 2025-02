Niente più pubblicità fastidiose: con questo trucco usi lo smartphone senza interruzioni

Ritrovarsi sommersi dalle pubblicità ogni volta che si usa il cellulare non è affatto piacevole: ecco il trucco per eliminarle.

In quanti sognano un mondo senza pubblicità? Le interruzioni durante la visione di un film, una serie, un programma televisivo o un video online sono sicuramente fastidiose, soprattutto quando siamo presi da ciò che stiamo guardando. Gli annunci pubblicitari, inoltre, potrebbero rivelarsi pericolosi nascondendo malware in grado di infettare i dispositivi che utilizziamo. Come fare, quindi, per eliminarle definitivamente?

Quando guardiamo la televisione, la pubblicità è un’interruzione inevitabile: in molti, in tutta risposta, preferiscono fare zapping tra i canali spostandosi su altre trasmissioni. Dai nostri dispositivi la situazione cambia: i servizi di streaming, infatti, ci permettono di optare per abbonamenti privi di annunci (ovviamente più costosi di quelli in cui sono previsti).

Le pubblicità, tuttavia, potrebbero essere particolarmente invadenti mentre usiamo device come i nostri cellulari, con la comparsa di popup ogni volta che vogliamo accedere un’applicazione o ad un sito web. Un clic sull’annuncio sbagliato, fatto magari per errore, potrebbe avere brutte conseguenze: come anticipato all’inizio dell’articolo, infatti, esistono pubblicità contenenti malware che possono intaccare i nostri smartphone.

Il trucco per dire addio alle pubblicità sul cellulare

Bloccare le pubblicità che ci intasano il cellulare è possibile e sono diversi gli stratagemmi a nostra disposizione per eliminare le interruzioni e goderci la navigazione al massimo. Innanzitutto, possiamo disattivare i popup direttamente dalle Impostazioni del cellulare. Per farlo, è necessario andare sull’applicazione di Chrome e accedere alla barra degli indirizzi.

Dopo aver selezionato le voci Altro e Impostazioni, bisogna cliccare su Autorizzazioni e successivamente scegliere l’opzione Popup e reindirizzamenti. A questo punto, basta fare tap sulla voce Disattiva.

Per non dover più fare i conti con pubblicità invadenti, si consiglia anche di eliminare tutte quelle applicazioni “problematiche” che determinano proprio la comparsa di popup. In questo caso, è necessario rimuovere le app scaricate più recentemente, andando a riavviare il dispositivo di volta in volta: in tal modo potremo controllare se gli annunci pubblicitari continuano ad apparire.

Quando avremo finalmente individuato l’applicazione all’origine del problema, si potranno riscaricare le altre. Infine, ci sono le notifiche provenienti dai siti: anche queste, a lungo andare, potrebbero risultare fastidiose – soprattutto se non sono di nostro interesse. Per liberarcene, dobbiamo tornare all’app di Chrome e cercare le pagine web che ci inviano i loro avvisi.

A destra della barra degli indirizzi si trova la voce Altro e, dopo averci cliccato sopra, bisogna accedere a Impostazioni > Impostazioni sito e Autorizzazioni. Qui sono presenti le notifiche, che andranno disattivate. Precisiamo che tutti questi trucchi sono circoscritti ai dispositivi Android. Per una maggiore sicurezza durante la navigazione, infine, suggeriamo di attivare l’app Play Protect dal Google Play Store: ci proteggerà da eventuali pericoli grazie ai suoi controlli di sicurezza.