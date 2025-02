Non metterlo mai nel microonde: prende letteralmente fuoco, un disastro

Microonde non bisogna dimenticare un particolare, si rischia un pericoloso incendio in cucina. La cosa da sapere.

Ci sono alcune norme di sicurezza importanti da seguire quando si utilizza un forno a microonde. Ad esempio non surriscaldare eccessivamente i liquidi. Infatti questo può causare la loro ebollizione e fuoriuscita dai contenitori, con il risultato di sporcare il forno stesso e renderli troppo bollenti. Meglio riscaldare i liquidi a intervalli di tempo brevi e mescolarli prima di consumarli.

Oppure controllare che le guarnizioni dello sportello del microonde siano integre e pulite per garantire un funzionamento ideale dell’elettrodomestico. È importante mantenere pulito l’interno del forno. Si evita così l’accumulo di sporco e grasso, che determinano cattivi odore e problemi igienici nei cibi. Ma c’è un’altra norma di sicurezza da seguire e che in molti ignorano.

Microonde, cosa evitare assolutamente

Il funzionamento del microonde è basato sull’irradiazione di onde elettromagnetiche che fanno vibrare le molecole dell’acqua presente negli alimenti, generando calore e cuocendo il cibo. Il metallo, per sua natura, conduce elettricità e interagisce con le onde elettromagnetiche. L’alluminio, è un ottimo conduttore di elettricità e riflette le onde elettromagnetiche, anziché assorbirle.

Così effetti particolari si verificano, introducendo contenitori di alluminio nel forno, a partire dalle proprietà fisiche dell’alluminio. Ad esempio diversi problemi all’apparecchio e ai cibi in cottura. Banalmente la cottura potrebbe risultare non uniforme, con alcune zone che rimangono fredde e altre che si surriscaldano eccessivamente.

Si rischia poi un surriscaldamento dell’apparecchio stesso. In parole povere l’energia delle microonde, non potendo penetrare nell’alluminio, rimane intrappolata all’interno del forno, causando un aumento eccessivo della temperatura. L’innalzamento può danneggiare le componenti che generano le microonde, rendendo di fatto inutilizzabile il microonde.

Ma la conseguenza più visibile sono le scintille che si creano all’interno del forno. In alcuni casi infatti, la concentrazione di energia può determinare la formazione di scintille, accompagnate da veri e propri scoppi e crepitii. Le scintille possono innescare incendi o esplosioni, soprattutto se l’alluminio è a contatto con altri metalli o materiali infiammabili.

L’alluminio è un materiale che non va mai inserito nel microonde, a meno di non seguire specifiche istruzioni e accorgimenti consigliati dal produttore del contenitore. La riflessione delle onde elettromagnetiche può causare danni seri all’elettrodomestico, agli alimenti e, nei casi più gravi, anche provocare incendi, se non addirittura esplosioni.

In conclusione, meglio non utilizzare contenitori di metallo o con decorazioni metalliche nel microonde, poiché possono causare scintille o incendi. Usare solo contenitori in vetro, ceramica o plastica adatti a questo tipo di cottura.