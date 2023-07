Non tenere le scarpe in casa: i motivi per cui non devi farlo

Quando torni a casa togliti le scarpe. Non tenerle ai piedi se non devi uscire. Ecco il motivo, ti sorprenderà.

“Non camminare scalzo, ti viene il raffreddore”. Un consiglio che da tempi innumerevoli si tramanda di generazione in generazione. Quante volte i vostri genitori o i vostri nonni ve lo hanno detto quando eravate piccoli? Questo fa si che molti di noi siano abituati quando rientrano a casa a tenere ai piedi le scarpe con la quale magari sono stati fuori casa tutto il giorno. Una pessima abitudine.

Intanto perché togliersi le scarpe appena si rientra a casa è un bel sollievo e anche un modo per uscire ufficialmente dalla modalità “lavoro/commissioni/vita sociale” ed entrare nella propria confort zone. Non è questo però l’unico motivo per cui come prima cosa quando si rientra a casa sarebbe buona abitudine togliersi le scarpe.

Una questione di salute

Tenere le scarpe con cui si ha camminato per strada anche quando si è a casa è sicuramente dannoso per la salute. Tramite le scarpe infatti si portano nella nostra abitazioni tutta la sporcizia e la polvere che troviamo all’esterno. Secondo alcuni ricercatori, ben un terzo delle polveri presente nella nostra abitazioni arriva dall’esterno e viene portata nella nostra casa proprio a causa delle nostre scaerpe.

Quello che da fuori portiamo nelle nostre case è davvero disgustoso. Dai batteri fecali dei cani o di altri animali, alle polveri, sino agli agenti patogeni resistenti agli antibiotici. E poi ancora residui di asfalto e sostanze chimiche. In alcuni casi anche sostanze radiattive. Ovviamente dipende dalle zone in cui ci si trova, ma si possono portare in casa delle sostanze davvero dannose per la nostra salute. La prima cosa da fare prima di entrare in casa è quindi togliersi subito le scarpe

Cosa indossare in casa?

Come fare stare tranquille nonne e mamme che ci dicono di non camminare scalze? Il trucco è ovviamente non camminare a piedi nudi ma utilizzare delle pantofole o ciabatte che siano facilmente lavabili periodicamente da utilizzare solo quando si sta in casa.

Un po’ come avviene nei paesi orientali, dove è usanza avere un’area all’inizio delle case in cui lasciare le scarpe per l’interno e mettere delle apposite pantofole da utilizzare solo in casa. In questo modo non solo starete più comodi ma eviterete anche di portare a casa vostra le sostanze potenzialmente dannose.