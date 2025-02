Non uno qualunque: quali sono i fattori (importanti) da considerare quando si acquista un casco per la bici

Mai prendere sottogamba l’acquisto di un casco per la bici: ci sono alcuni dettagli che vanno analizzati attentamente e scelti con molta cura.

Con i tempi che corrono e i rincari alle stelle della benzina, sono piuttosto numerose quelle persone che, soprattutto per andare a lavoro o svolgere le commissioni della giornata, preferiscono ‘abbandonare’ la propria macchina e prediligere i pullman o treni o altri tipi di mezzi di trasporti.

In questi ultimi anni, ad esempio, si è parecchio diffusa la ‘moda’ di avere una bici non solo per rimettersi in forma e tonificare il proprio corpo, ma anche per concedersi una deliziosa camminata in città. Insomma, in questo modo si ha la possibilità di unire l’utile con il dilettevole e non è assolutamente una cosa da niente.

Così come quando ci si mette alla guida di un’auto o di un motorino, però, anche nel caso della bici è necessario seguire una serie di regole ed avere tutto l’occorrente necessario. Il Codice della Strada, a tal proposito, ritiene obbligatorio l’utilizzo del casco quando si pedala. Si tratta di un ‘dettaglio’ che potrebbe sembrare superfluo, ma che invece è perlopiù indispensabile.

Come scegliere il casco adatto e giusto per la bici: a cosa fare attenzione

A dispetto di quanto si possa pensare, però, quando si procede all’acquisto del casco da sfoggiare in bici, non bisogna assolutamente sottovalutare alcuni fattori. Se per molti, infatti, questa può essere una scelta perlopiù dettata dal proprio gusto, in realtà non lo è affatto, ma deve rispettare alcuni ‘dettagli’ indispensabili per la propria sicurezza ma anche quella altrui.