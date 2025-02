Occhio a questa scritta sulle bottiglie d’acqua: non l’hai mai notata, cos’è

Sulle bottiglie d’acqua che acquistiamo ogni giorno, al supermercato ma anche nei nostri rivenditori di fiducia, c’è questa scritta. L’hai probabilmente sempre ignorata, ma è molto importante. Vediamo che cosa indica.

Come è noto, su tutti i prodotti alimentari ci sono scritte tutte le informazioni che lo riguardano. E’ innegabile, però, che al netto di pochi virtuosi la maggior parte delle persone preferisce letteralmente ignorare il contenuto di queste scritte. Che, però, non vanno trattate con sufficienza, dal momento che si possono rivelare molto importanti. Ci offrono, infatti, delle informazioni non di poco conto sul determinato prodotto in questione, a prescindere dall’approccio superficiale che poi scegliamo di avere.

Uno degli elementi più importanti nella nostra vita dal punto di vista alimentare è rappresentato senza ombra di dubbio dall’acqua. Si tratta di un qualcosa di salvifico letteralmente nella nostra vita e tutti dovremmo impegnarci a berne almeno due litri al giorno. Gli effetti benefici di un comportamento di questo tipo sono enormi e non sono assolutamente da sottovalutare. Sulle classiche bottiglie d’acqua con cui tutti i giorni, però, facciamo i conti c’è una scritta molto importante che tutti sottovalutano. Andiamo a vedere che cosa indica in maniera precisa.

Bottiglie d’acqua, non ignorare più questa scritta

Come è noto, sulle bottiglie d’acqua ci sono alcune informazioni. Sicuramente relative alla composizione della bevanda contenuta al suo interno, con la presenza di determinati elementi, ma non solo. La scritta a cui stiamo facendo qui riferimento è la seguente: “Da consumarsi preferibilmente entro…” Attenzione ad un aspetto non di poco conto. In molti la ignorano, dal momento che è noto a tutti che propriamente l’acqua non può scadere. Allora per quale motivo c’è scritta tale informazione? Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

Con il passare del tempo, soprattutto in presenza di sbalzi di temperatura, a deteriorarsi non è tanto l’acqua quanto la plastica che la contiene. Che, di conseguenza, può finire per rilasciare delle sostanze chimiche nell’acqua. Le alte temperature, inoltre, potrebbero favorire il rilascio di microplastiche, che possono rivelarsi davvero molto dannose per la nostra salute. Il discorso, poi, cambia ulteriormente per quanto riguarda le bottiglie aperte.

In questo caso non c’è una scadenza autentica da segnalare, ma è noto che il contenuto può essere contaminato da germi e batteri. Se troviamo, accanto alla data entro la quale va consumata, anche la scritta PET, essa indica che è stata utilizzata plastica riciclata. Così come potreste trovare anche l’indicazione di conservarla in luogo fresco, proprio per i motivi prima illustrati relativi al rilascio di microplastiche.