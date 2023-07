Ogni quanto fare la doccia? La scoperta scientifica: abbassa il sistema immunitario

Ogni quanto ci si deve fare la doccia? La risposta arriva dalla scienza. Ecco ogni quanto va bene farla

Tutti siamo a conoscenza dell’importanza di curare la propria igiene personale. Lavarsi tutti giorni è fondamentale non solo per le regole di civile convivenza, ma anche per la salute. Sulle modalità, però. ci sono diverse scuole di pensiero. C’è chi non riesce a fare a meno di fare una doccia prima di uscire di casa, oppure di andare a dormire. Mentre altri preferiscono lavarsi a pezzi e limitare le docce settimanali a uno due volte alla settimana.

Ma qual è la giusta scuola di pensiero? Può bastare farsi tre docce a settimana? Farsi la doccia tutti i giorni fa male? Quanto spesso bisognerebbe farla?

La doccia tutti i giorni fa male

Secondo alcune ricerche fare la doccia tutti i giorni sarebbe piuttosto dannoso. Abbasserebbe infatti il sistema immunitario e rovinerebbe la pelle. Questo soprattutto per via di bagnoschiuma sempre più aggressivi e ad alte componenti chimiche, che vengono utilizzate sempre più spesso.

Per contro però anche farsi la doccia poco spesso è dannoso. Intanto per lo sgradevole odore, che certamente si vuole evitare. Ma anche perché si rischiano serie infezioni. Insomma, qual è il giusto equilibrio? Quale sarebbe la giusta frequenza con cui farsi la doccia?

Quanto spesso farsi la doccia?

Intanto, gli esperti consigliano di farsi la doccia per non più di 5 minuti. Le docce lunghe ore, insomma, sono più dannose che benefiche. Basta qualche minuto per lavarsi bene senza lasciare strascichi sulla nostra pelle. Le zone intime, i piedi e sotto le ascelle sono quelle al quale bisognerebbe dedicare maggiore attenzione nella pulizia.

Spendete poi qualche minuto per scegliere un bagnoschiuma che sia il più delicato e naturale possibile e che non abbia eccessivo utilizzo di sostanze chimiche, in questo modo eviterete che abbia un effetto aggressivo sulla vostra pelle.

Per quanto riguarda la frequenza, dipende un po’ da quello che è lo stile di vita della persona. In linea di massima fare la doccia tre volte a settimana potrebbe bastare per mantenere le giuste condizioni di igiene. E’ chiaro però che se andate tutti i giorni in palestra o se fate lavori che richiedono particolare fatica fisica, o se semplicemente è estate sarà necessaria qualche doccia in più. L’importante, ovviamente, è non trascurare mai la propria igiene personale