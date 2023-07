Oriente Express da sogno: quanto costa il viaggio in treno?

Sono in molti a chiedersi a quanto ammonta il costo del viaggio sull’Orient Express. Ecco tutte le informazioni utili al riguardo.

L’Orient Express è senza ombra di dubbio uno dei treni più famosi al mondo non a caso sono tantissimi i turisti che decidono di salirvi a bordo. Una volta in viaggio l’itinerario prevede diverse tappe che regalano un’esperienza davvero indimenticabile.

Ciò detto, in molti si chiedono a quanto ammonti il costo di un viaggio sul famoso treno. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli in merito, soffermandoci su quello che risulta essere l’itinerario, la durata del viaggio e chiaramente il costo da sostenere per vivere questa fantastica esperienza.

Orient Express, ecco tutte le informazioni utili

L’Orient Express è un lussuosissimo treno che viaggia verso l’Asia dando la possibilità di vivere un’esperienza praticamente unica. In particolare, può essere interessante sapere che il mezzo in esame viaggia alla scoperta della Malesia addentrandosi al suo interno consentendo di vivere un’avventura indimenticabile potendo scegliere tra due percorsi: “Essence of Malaysia” e “Wild Malaysia”.

Nel primo caso, la partenza avviene da Singapore, in particolare a Woodlands, attraversando varie città dell’Asia. L’itinerario in particolare è incentrato sulla scoperta di templi, musei, ristoranti e gallerie d’arte che rivelano qualche informazione in più sulla cultura del posto.

Nello specifico, il treno in esame attraversa Alor Setar, Kuala Lumpur e molte altre città ancora finendo per fare il suo ritorno a Singapore. Per gli amanti dell’avventura, è offerto anche un altro itinerario noto come “Wild Malaysia” che consente di esplorare luoghi selvaggi tra la Jungle Railway come anche il Taman Negara National Park. Si tratta di zone molto antiche dove abitano leopardi, rinoceronti, tigri e colme di foreste pluviali tropicali.

In ogni caso, in riferimento alle carrozze dell’Orient Express, queste sono 15 e si caratterizzano per il lusso e lo sfarzo. All’interno dei vagoni è possibile trovare un ristorante e persino un bar. Gli interni sono caratterizzati da arredi in legno pregiato e sete di gran pregio.

Quanto costa un viaggio sull’Orient Express?

Alla luce di quanto appena detto, è chiaro che si tratta di un viaggio davvero incredibile che suscita inevitabilmente l’interesse di molti turisti. A tal proposito, va detto che in molti si chiedono quanto costa il viaggio sull’Eastern & Oriental Express.

Al di là dell’itinerario scelto, il costo base per 3 notti è di circa 3mila euro a persona. Bisogna dire a tal proposito che all’interno del predetto costo sono da includere le attività, i pasti come anche le varie attività e l’intrattenimento. Ciò detto, si tratta senza ombra di dubbio di un’esperienza che vale la pena di essere vissuta da chiunque voglia andare alla coperta dell’Asia a bordo del treno più antico del mondo.