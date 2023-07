Partenza vicina, le 7 cose da non dimenticare

Cosa non devi assolutamente dimenticare per il tuo viaggio. Le sette cose che ti saranno assolutamente indispensabili.

Il momento delle ferie è certamente tra i più attesi. E’ il momento di staccare dallo stress della vita di tutti i giorni, dagli impegni lavorativi e dalle tensioni dell’anno e regalarsi un po’ di tempo per sé stessi. Molti scelgono di farlo partendo per una vacanza. Non importa che sia vicino o lontano, Italia o Estero, mare, montagna o città d’arte: l’importante è cambiare aria per qualche giorno e recuperare le energie in vista dell’attività di tutti i giorni.

Perché la vacanza sia effettivamente rilassante e rigenerante e non si trasformi in un incubo però è importante avere bene a mente tutte le cose di cui avrete bisogno prima di partire. Chi è che vuole ritrovarsi lontano da casa scoprendo di essersi dimenticato qualcosa di davvero essenziale? Niente paura, in questa lista troverete quali sono le cose essenziali che non devono mancare nel vostro bagaglio.

Organizzare la valigia

Per prima cosa, prima di preparare il bagaglio analizzate bene il posto dove dovete andare. Il vostro abbigliamento, ma anche le cose di cui avrete bisogno cambieranno in base al periodo dell’anno nel quale state viaggiando, al posto dove state andando, al clima e alle attività che avrete intenzione di fare.

Ci sono però delle cose che, indipendentemente dal posto nel quale state andando o dal periodo della vostra vacanza, non dovranno mai mancare nel vostro bagaglio per nessun motivo. Ecco quali sono.

Le cose da non dimenticare

Anche se state andando nel posto più caldo al mondo, non dimenticatevi di portare con voi una felpa e un impermeabile per la pioggia. Il tempo gioca brutti scherzi, e una serata fresca o un temporale sono sempre imprevisti da tenere in considerazione quando si viaggia.

Gli imprevisti, come detto, vanno calcolati: non dimenticate mai di crearvi un mini kit di pronto soccorso, con cerotti e disinfettanti, tachipirina e antidolorifico per ogni evenienza.

Anche in vacanza l’igiene non va mai dimenticato. Spazzolino e dentifricio sono le cose che si dimenticano più di frequente. Assicuratevi sempre di averli messi nella vostra borsa.

Portatevi sempre delle ciabattine da doccia. Girare scalzi non è mai il massimo. In questo modo potrete stare comodi in camera, senza rischiare qualora la pulizia della stanza non fosse proprio il massimo.

Non c’è niente di peggio che rimanere senza carica del telefono lontano da casa. Portate sempre carica batterie e power bank se non volete rimanere senza nel momento del bisogno.

Per sicurezza, è sempre bene avere con sé qualche piccolo snack in caso di fame. In questo modo potrete tappare eventuali buchi.

A questo punto, non vi resta che chiudere tutto con un bel lucchetto, prendere i documenti e partire per la vostra vacanza!