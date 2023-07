Porti il tuo peloso in vacanza: 5 consigli utili per non stressarlo e stressarti

Portare con sè il proprio peloso in vacanza può essere particolarmente stressante, sia per il padrone che per il l’animale stesso. Ecco dei consigli utili per evitare problemi.

Organizzare le vacanze portando con sè il proprio peloso può essere una fonte di grande stress. Spesso, infatti, può risultare difficile riuscire ad organizzare ogni cosa: la paura di sbagliare e tanta e la voglia di vivere una vacanza divertente e sicura non è da meno.

Ciò detto, di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere riguardo alle informazioni di cui tenere conto quando si pianifica una vacanza insieme al proprio animale domestico. Si tratta di consigli molto semplici da mettere in pratica, ma che vi consentiranno di evitare qualsiasi stress ed ansia.

Portare peloso in vacanza, i consigli per non sbagliare

Per organizzare una vacanza in tutta sicurezza con il proprio amico a 4 zampe è fondamentale sapere che ci sono alcune istruzioni da seguire per evitare ogni tipo di problema. Si tratta in poche parole di piccoli e semplici accorgimenti da mettere in pratica affinché i possa vivere una vacanza all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

Tanto per cominciare, nel caso in cui si voglia andare al mare, si consiglia di informarsi prima su quali sono le spiagge che consentono l’accesso agli animali. Fatto ciò, si raccomanda di munirsi di prodotti specifici per proteggere il manto del proprio amico a 4 zampe dai raggi del sole e dalla salsedine. Nel caso in cui si opti per la montagna invece bisogna fare scorta di prodotti specifici contro parassiti e zecche.

Gli esperti consigliano anche di sottoporre il proprio animale domestico ad una visita dal veterinario prima di partire per le vacanze. In questo modo, infatti, sarà possibile identificare tempestivamente eventuali problemi di salute e corrervi ai ripari. Oltre a ciò, si valuterà insieme all’esperto la necessità di sottoporre il proprio pelosetto ad ulteriori vaccini: ciò chiaramente dipende dalla località in cui si decide di recarsi.

In riferimento al viaggio, poi, si consiglia di portare con sè abbondanti scorte di cibo in modo tale da essere sicuro che al proprio cane o gatto non manchi nulla per rifocillarsi. A tal proposito, bisogna sottolineare l’importanza di avere sempre a portata di mano l’acqua per mantenerlo idratato ed evitare problemi di salute anche gravi. Ciò vale soprattutto nel caso in cui si debbano affrontare viaggi molto lunghi.

Altri consigli utili

Un altro consiglio, inoltre, consiste nel utilizzare un trasportino in quanto ciò impedirà sia ai cani che ai gatti di saltare sui sedili nel caso di viaggio in auto. In genere, caso dei gatti il trasportino viene fissato al sedile o anche collocato sul pavimento mentre nel caso dei cani si ricorre ad un sistema di sicurezza volto ad immobilizzare i movimenti.

In ultima analisi, non bisogna mai dimenticare di effettuare soste durante il viaggio. In particolare, si consiglia di fermarsi ogni 2, 3 ore così da consentire al proprio cane o gatto di sgranchirsi le zampe e di giocare e camminare all’aperto.