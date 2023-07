Possiedi le Barbie? Controlla nella cesta se hai questa, può valere migliaia di euro

Se hai questa ricercatissima Barbie potresti avere in mano una vera fortuna. Può valere davvero moltissimi soldi.

Dal 1959 è la bambola più amata dai bambini di tutto il mondo (e non solo). Barbie è una vera icona generazionale, che ha superato indenne tecnologie e mode per arrivare sino ai giorni nostri mantenendo intatto il suo fascino. Il successo della fashion doll nata negli Stati Uniti dalla brillante Rith Handler, che si ispirò alla figlia Barbara per idearla, ha cambiato il mondo dei giocattoli e si è trasformata in oggetto quasi di culto per molti appassionati. Il tanto affetto e la nostalgia che da sempre è in grado di scatenare la Barbie può essere testimoniato anche dalla “febbre” scatenatasi in queste settimane per l’uscita delle sale del film con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

Come detto, la Barbie non è solo un giocattolo associato all’infanzia di milioni di persone. In alcuni casi, si è trasformato in un autentico oggetto da collezione.

I collezionisti di Barbie

Visto il grande successo di Barbie, nel corso dei decenni sono state create moltissime edizioni speciali della bambola. Le case di moda e gli stilisti più famosi l’hanno vestita, personaggi leggendari si sono “trasformati” in Barbie, ha svolto ogni tipo di mestiere e assunto ogni tipo di sembianza. Insomma, sono state create davvero moltissime Barbie speciali che sono, inevitabilmente, andate a ruba.

Oggi le edizioni speciali sono nel mirino di collezionisti e appassionati, sempre alla ricerca delle Barbie più rare e particolari da potere aggiungere alla loro collezione. Valgono davvero moltissimo. Se avete Barbie a casa vostra, provate a controllare se tra di loro non ce ne sia qualcuna particolarmente rara. Potrebbe valere una vera fortuna.

Barbie, che fortuna!

Il prezzo di una Barbie varia ovviamente a seconda del modello e dello stato di conservazione. Se la Barbie è ancora inscatolata, vale di più. Se la scatola è intonsa, la Barbie avrà il suo valore massimo. Per il resto, più un modello e raro, più il valore della Barbie aumenta, da quelli da minimo 200/300 euro destinate ai collezionisti adulti (quella realizzata da Mark Ryden per esempio vale ben 600 euro), allo straordinario primo modello del 1959 che può arrivare anche a valere l’astronomica cifra di 20.000 dollari.

Le bambole della Mattel, la casa statunitense che da sempre commercializza le Barbie, possono valere una vera fortuna. Controllale bene prima di chiuderle nello scantinato!